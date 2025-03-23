Не кладіть шпроти на бутерброд — приготуйте з них розкішну закуску: чудовий рецепт (відео)
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Чудова закуска — смачна і дуже ситна
Апетитна рибка — чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню чи навіть святковий стіл. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію. Тепер поділимось рецептом апетитної намазки на бутерброди.
Спробуйте приготувати цю закуску — і ви перестанете класти шпроти на бутерброди, будете їсти їх тільки так. Рецептом поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ.
Інгредієнти:
- Шпроти — 240 г
- Яйця — 2 шт
- Сирки плавлені — 2 шт
- Огірок солоний — 3-4 шт
- Цибуля Марс — 0,5 шт
- Майонез — 30 г
- Сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця накруто. Перекладаємо їх одразу у холодну воду — так їх буде простіше почистити.
- Чистимо від шкаралупи та розминаємо виделкою. Додаємо туди шпроти, з яких заздалегідь злили олію.
- Також додаємо сирки. Все разом розминаємо виделкою.
- Цибулю та огірки нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо їх в отриману сирно-рибну пасту.
- Заправляємо все майонезом, солимо та перчимо до смаку. Все ретельно пермішуємо — і можна смакувати.
Цю закуску можна як їсти на сніданок чи перекус, так і ставити на святковий стіл. Її можна подавати на шматочках хліба, грінках, мастити на крекери і навіть класти у тарталетки. Також ми розповідали, як приготувати рибку у апетитному томатному маринаді.