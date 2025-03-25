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Не котлетами єдиними: такі курячі рулетики можна подати до будь-якого гарніру (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
М'ясні, сирні, соковиті, гарні, для перекусу
М'ясні, сирні, соковиті, гарні, для перекусу. Фото instagram.com

Готуються дуже легко і швидко і вимагають мінімуму інгредієнтів

З курячого філе можна приготувати не лише звичні котлети чи відбивні. Якщо хочеться чогось цікавого та водночас простого, варто спробувати курячі рулетики. Ця страва виглядає святково, має ніжний смак і дозволяє експериментувати з начинками — від сиру та зелені до овочів чи грибів.

Рулетики зручно подавати порційно, а під час запікання або смаження вони зберігають соковитість і приємну текстуру. Такий рецепт стане у пригоді як для щоденного меню, так і для особливих нагод. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати курячі рулетики

Інгредієнти:

  • куряче філе;
  • крем-сир;
  • сир моцарела;
  • петрушка, зелена цибуля;
  • часник;
  • сіль, перець;
  • бекон;
  • помідори;
  • вершки;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе нарізати пластинками, відбити.

2.Змішати м'який та натертий твердий сир, зелень дрібно нарізати, перемішати.

3.Сформувати сирні кульки, викласти на філе, загорнути в рулетики.

4.Обгорнути рулетики беконом.

5.Рулетики обсмажити на сковорідці.

6.Додати нарізані томати, залити вершками.

7.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Теги:
#Сир #Курка #Готуємо вдома #Рулетики