Не котлетами єдиними: такі курячі рулетики можна подати до будь-якого гарніру (відео)
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Готуються дуже легко і швидко і вимагають мінімуму інгредієнтів
З курячого філе можна приготувати не лише звичні котлети чи відбивні. Якщо хочеться чогось цікавого та водночас простого, варто спробувати курячі рулетики. Ця страва виглядає святково, має ніжний смак і дозволяє експериментувати з начинками — від сиру та зелені до овочів чи грибів.
Рулетики зручно подавати порційно, а під час запікання або смаження вони зберігають соковитість і приємну текстуру. Такий рецепт стане у пригоді як для щоденного меню, так і для особливих нагод. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".
Як приготувати курячі рулетики
Інгредієнти:
- куряче філе;
- крем-сир;
- сир моцарела;
- петрушка, зелена цибуля;
- часник;
- сіль, перець;
- бекон;
- помідори;
- вершки;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе нарізати пластинками, відбити.
2.Змішати м'який та натертий твердий сир, зелень дрібно нарізати, перемішати.
3.Сформувати сирні кульки, викласти на філе, загорнути в рулетики.
4.Обгорнути рулетики беконом.
5.Рулетики обсмажити на сковорідці.
6.Додати нарізані томати, залити вершками.
7.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.