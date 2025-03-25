Не котлетами єдиними: такі курячі рулетики можна подати до будь-якого гарніру (відео)

Готуються дуже легко і швидко і вимагають мінімуму інгредієнтів

З курячого філе можна приготувати не лише звичні котлети чи відбивні. Якщо хочеться чогось цікавого та водночас простого, варто спробувати курячі рулетики. Ця страва виглядає святково, має ніжний смак і дозволяє експериментувати з начинками — від сиру та зелені до овочів чи грибів.

Рулетики зручно подавати порційно, а під час запікання або смаження вони зберігають соковитість і приємну текстуру. Такий рецепт стане у пригоді як для щоденного меню, так і для особливих нагод. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати курячі рулетики

Інгредієнти:

куряче філе;

крем-сир;

сир моцарела;

петрушка, зелена цибуля;

часник;

сіль, перець;

бекон;

помідори;

вершки;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе нарізати пластинками, відбити.

2.Змішати м'який та натертий твердий сир, зелень дрібно нарізати, перемішати.

3.Сформувати сирні кульки, викласти на філе, загорнути в рулетики.

4.Обгорнути рулетики беконом.

5.Рулетики обсмажити на сковорідці.

6.Додати нарізані томати, залити вершками.

7.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.