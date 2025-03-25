Не котлетами едиными: такие куриные рулетики можно подать к любому гарниру (видео)
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Готовятся очень легко и быстро и требуют минимума ингредиентов
Из куриного филе можно приготовить не только привычные котлеты или отбивные. Если хочется чего-нибудь интересного и одновременно простого, стоит попробовать куриные рулетики. Это блюдо выглядит празднично, имеет нежный вкус и позволяет экспериментировать с начинками – от сыра и зелени до овощей или грибов.
Рулетики удобно подавать порционно, а во время запекания или жарки они сохраняют сочность и приятную текстуру. Такой рецепт пригодится как для ежедневного меню, так и для особых случаев. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".
Как приготовить куриные рулетики
Ингредиенты:
- куриное филе;
- крем-сыр;
- сыр моцарелла;
- петрушка, зеленый лук;
- чеснок;
- соль, перец;
- бекон;
- помидоры;
- сливки;
Способ приготовления:
1.Куриное филе нарезать пластинками, отбить.
2.Смешать мягкий и натертый сыр, зелень мелко нарезать, перемешать.
3.Сформировать сырные шарики, выложить на филе, завернуть в рулетики.
4.Обернуть рулетики беконом.
5.Рулетики обжарить на сковороде.
6.Добавить нарезанные томаты, залить сливками.
7.Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.