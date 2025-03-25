Не котлетами едиными: такие куриные рулетики можно подать к любому гарниру (видео)

Готовятся очень легко и быстро и требуют минимума ингредиентов

Из куриного филе можно приготовить не только привычные котлеты или отбивные. Если хочется чего-нибудь интересного и одновременно простого, стоит попробовать куриные рулетики. Это блюдо выглядит празднично, имеет нежный вкус и позволяет экспериментировать с начинками – от сыра и зелени до овощей или грибов.

Рулетики удобно подавать порционно, а во время запекания или жарки они сохраняют сочность и приятную текстуру. Такой рецепт пригодится как для ежедневного меню, так и для особых случаев. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить куриные рулетики

Ингредиенты:

куриное филе;

крем-сыр;

сыр моцарелла;

петрушка, зеленый лук;

чеснок;

соль, перец;

бекон;

помидоры;

сливки;

Способ приготовления:

1.Куриное филе нарезать пластинками, отбить.

2.Смешать мягкий и натертый сыр, зелень мелко нарезать, перемешать.

3.Сформировать сырные шарики, выложить на филе, завернуть в рулетики.

4.Обернуть рулетики беконом.

5.Рулетики обжарить на сковороде.

6.Добавить нарезанные томаты, залить сливками.

7.Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.