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Ситний, смачний, без майонезу: цей салат з баклажанами стане хітом будь-якого столу (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Корисно, смачно та просто
Корисно, смачно та просто. Фото instagram.com

Салат та чудовий гарнір до м'яса

Баклажани — універсальний овоч, з якого готують безліч смачних страв. Їх смажать, тушкують, запікають, фарширують і, звісно, консервують на зиму у вигляді різноманітних салатів, ікри чи закусок. Але з баклажанів можна приготувати не лише гарячі страви або заготівлі — вони чудово підходять і для легких, ароматних салатів.

Такий салат із баклажанів — це поєднання ніжної текстури овочу з яскравими спеціями та свіжими інгредієнтами, яке неодмінно сподобається всім поціновувачам овочевої кухні. Його можна подати як гарнір або як самостійну страву — смачно буде в будь-якому разі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати салат з баклажанами

Інгредієнти:

  • рукола;
  • баклажан – 1 шт.;
  • хамон/прошуто;
  • моцарела/страчателла/бурата;
  • помідори чері;
  • крохмаль – 2 ст. л.;
  • оливкова олія;
  • бальзамічний соус;

Інгредієнти для соусу:

  • мед – 2 ст. л.;
  • діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Баклажани нарізати кубиками, змішати з сіллю, 20 г води та крохмалем.

2.Смажити на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки (10 хвилин).

3.Змішати мед і гірчицю.

4.Готові баклажани викласти на серветку, потім ще гарячими полити соусом.

5.Викласти руколу, чері, хамон, порвати сир.

6.Додати баклажани, полити оливковою олією та бальзамічним соусом.

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#Салат #Баклажан #Готуємо вдома