Ситний, смачний, без майонезу: цей салат з баклажанами стане хітом будь-якого столу (відео)

Салат та чудовий гарнір до м'яса

Баклажани — універсальний овоч, з якого готують безліч смачних страв. Їх смажать, тушкують, запікають, фарширують і, звісно, консервують на зиму у вигляді різноманітних салатів, ікри чи закусок. Але з баклажанів можна приготувати не лише гарячі страви або заготівлі — вони чудово підходять і для легких, ароматних салатів.

Такий салат із баклажанів — це поєднання ніжної текстури овочу з яскравими спеціями та свіжими інгредієнтами, яке неодмінно сподобається всім поціновувачам овочевої кухні. Його можна подати як гарнір або як самостійну страву — смачно буде в будь-якому разі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати салат з баклажанами

Інгредієнти:

рукола;

баклажан – 1 шт.;

хамон/прошуто;

моцарела/страчателла/бурата;

помідори чері;

крохмаль – 2 ст. л.;

оливкова олія;

бальзамічний соус;

Інгредієнти для соусу:

мед – 2 ст. л.;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Баклажани нарізати кубиками, змішати з сіллю, 20 г води та крохмалем.

2.Смажити на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки (10 хвилин).

3.Змішати мед і гірчицю.

4.Готові баклажани викласти на серветку, потім ще гарячими полити соусом.

5.Викласти руколу, чері, хамон, порвати сир.

6.Додати баклажани, полити оливковою олією та бальзамічним соусом.