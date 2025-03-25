Ситний, смачний, без майонезу: цей салат з баклажанами стане хітом будь-якого столу (відео)
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Салат та чудовий гарнір до м'яса
Баклажани — універсальний овоч, з якого готують безліч смачних страв. Їх смажать, тушкують, запікають, фарширують і, звісно, консервують на зиму у вигляді різноманітних салатів, ікри чи закусок. Але з баклажанів можна приготувати не лише гарячі страви або заготівлі — вони чудово підходять і для легких, ароматних салатів.
Такий салат із баклажанів — це поєднання ніжної текстури овочу з яскравими спеціями та свіжими інгредієнтами, яке неодмінно сподобається всім поціновувачам овочевої кухні. Його можна подати як гарнір або як самостійну страву — смачно буде в будь-якому разі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати салат з баклажанами
Інгредієнти:
- рукола;
- баклажан – 1 шт.;
- хамон/прошуто;
- моцарела/страчателла/бурата;
- помідори чері;
- крохмаль – 2 ст. л.;
- оливкова олія;
- бальзамічний соус;
Інгредієнти для соусу:
- мед – 2 ст. л.;
- діжонська гірчиця – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Баклажани нарізати кубиками, змішати з сіллю, 20 г води та крохмалем.
2.Смажити на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки (10 хвилин).
3.Змішати мед і гірчицю.
4.Готові баклажани викласти на серветку, потім ще гарячими полити соусом.
5.Викласти руколу, чері, хамон, порвати сир.
6.Додати баклажани, полити оливковою олією та бальзамічним соусом.