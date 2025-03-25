Сытный, вкусный, без майонеза: этот салат с баклажанами станет хитом любого стола (видео)
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Салат и отличный гарнир к мясу
Баклажаны – универсальный овощ, из которого готовят множество вкусных блюд. Их жарят, тушат, запекают, фаршируют и, конечно, консервируют на зиму в виде разнообразных салатов, икры или закусок. Но из баклажанов можно приготовить не только горячие блюда или заготовки – они отлично подходят и для легких, ароматных салатов.
Такой салат из баклажанов – это сочетание нежной текстуры овоща с яркими специями и свежими ингредиентами, которое обязательно понравится всем ценителям овощной кухни. Его можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо – вкусно будет в любом случае. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить салат с баклажанами
Ингредиенты:
- руккола;
- баклажан – 1 шт.;
- хамон/прошуто;
- моцарелла/страчателла/бурата;
- помидоры черри;
- крахмал – 2 ст. л.;
- оливковое масло;
- бальзамический соус;
Ингредиенты для соуса:
- мед – 2 ст. л.;
- дижонская горчица – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Баклажаны нарезать кубиками, смешать с солью, 20 г воды и крахмалом.
2.Жарить на разогретой сковороде до золотистой корочки (10 минут).
3.Смешать мед и горчицу.
4.Готовые баклажаны выложить на салфетку, затем еще горячими полить соусом.
5. Выложить рукколу, черри, хамон, порвать сыр.
6.Добавить баклажаны, полить оливковым маслом и бальзамическим соусом.