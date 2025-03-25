Сытный, вкусный, без майонеза: этот салат с баклажанами станет хитом любого стола (видео)

Салат и отличный гарнир к мясу

Баклажаны – универсальный овощ, из которого готовят множество вкусных блюд. Их жарят, тушат, запекают, фаршируют и, конечно, консервируют на зиму в виде разнообразных салатов, икры или закусок. Но из баклажанов можно приготовить не только горячие блюда или заготовки – они отлично подходят и для легких, ароматных салатов.

Такой салат из баклажанов – это сочетание нежной текстуры овоща с яркими специями и свежими ингредиентами, которое обязательно понравится всем ценителям овощной кухни. Его можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо – вкусно будет в любом случае. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить салат с баклажанами

Ингредиенты:

руккола;

баклажан – 1 шт.;

хамон/прошуто;

моцарелла/страчателла/бурата;

помидоры черри;

крахмал – 2 ст. л.;

оливковое масло;

бальзамический соус;

Ингредиенты для соуса:

мед – 2 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Баклажаны нарезать кубиками, смешать с солью, 20 г воды и крахмалом.

2.Жарить на разогретой сковороде до золотистой корочки (10 минут).

3.Смешать мед и горчицу.

4.Готовые баклажаны выложить на салфетку, затем еще горячими полить соусом.

5. Выложить рукколу, черри, хамон, порвать сыр.

6.Добавить баклажаны, полить оливковым маслом и бальзамическим соусом.