Ви не знали, що гречка може бути такою смачною: дуже проста страва (відео)

Дуже смачні гречаники, які готуються 5 хвилин

Прості страви можуть бути дуже апетитними. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер поділимось рецептом чудового перекусу з вчорашньої гречки. Ці ситні і прості оладки дуже прості у приготуванні.

Попи це, вони надзвичайно смачні — ви не знали, що гречка може бути такою апетитною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком sikirina_marina. За словами блогерки, можна також додати до гречки фаршу — буде ще смачніше.

Інгредієнти:

2 яйця

200 г вареної гречки

сіль до смаку

спеції — чорний перець, паприка, сушений часник

50 г тертого твердого сиру

Спосіб приготування:

Гречку перебиваємо блендером. Додаємо яйця, сіль. До смаку приправляємо. Паприка, сушений часник, чорний перець — це не обов’язкові складові, підбирайте до смаку свої улюблені спеції. Додаємо сир та ретельно перемішуємо масу. Викладаємо оладки ложкою на сковорідку. Обсмажуємо їх на сухій сковорідці до рум’яної скоринки з обох боків.

Ці гречаники можна їсти з улюбленими соусами, а ще їх дуже зручно брати із собою. Також ми розповідали, як приготувати простий картопляний пиріг з куркою.