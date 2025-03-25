Ви не знали, що гречка може бути такою смачною: дуже проста страва (відео)
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Дуже смачні гречаники, які готуються 5 хвилин
Прості страви можуть бути дуже апетитними. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер поділимось рецептом чудового перекусу з вчорашньої гречки. Ці ситні і прості оладки дуже прості у приготуванні.
Попи це, вони надзвичайно смачні — ви не знали, що гречка може бути такою апетитною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком sikirina_marina. За словами блогерки, можна також додати до гречки фаршу — буде ще смачніше.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г вареної гречки
- сіль до смаку
- спеції — чорний перець, паприка, сушений часник
- 50 г тертого твердого сиру
Спосіб приготування:
- Гречку перебиваємо блендером. Додаємо яйця, сіль. До смаку приправляємо.
- Паприка, сушений часник, чорний перець — це не обов’язкові складові, підбирайте до смаку свої улюблені спеції. Додаємо сир та ретельно перемішуємо масу.
- Викладаємо оладки ложкою на сковорідку. Обсмажуємо їх на сухій сковорідці до рум’яної скоринки з обох боків.
Ці гречаники можна їсти з улюбленими соусами, а ще їх дуже зручно брати із собою. Також ми розповідали, як приготувати простий картопляний пиріг з куркою.