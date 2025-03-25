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Ви не знали, що гречка може бути такою смачною: дуже проста страва (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитна страва з вчорашньої гречки
Апетитна страва з вчорашньої гречки. Фото smachnenke.com.ua

Дуже смачні гречаники, які готуються 5 хвилин

Прості страви можуть бути дуже апетитними. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер поділимось рецептом чудового перекусу з вчорашньої гречки. Ці ситні і прості оладки дуже прості у приготуванні.

Попи це, вони надзвичайно смачні — ви не знали, що гречка може бути такою апетитною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком sikirina_marina. За словами блогерки, можна також додати до гречки фаршу — буде ще смачніше.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 200 г вареної гречки
  • сіль до смаку
  • спеції — чорний перець, паприка, сушений часник
  • 50 г тертого твердого сиру

Спосіб приготування:

  1. Гречку перебиваємо блендером. Додаємо яйця, сіль. До смаку приправляємо.
  2. Паприка, сушений часник, чорний перець — це не обов’язкові складові, підбирайте до смаку свої улюблені спеції. Додаємо сир та ретельно перемішуємо масу.
  3. Викладаємо оладки ложкою на сковорідку. Обсмажуємо їх на сухій сковорідці до рум’яної скоринки з обох боків.

Ці гречаники можна їсти з улюбленими соусами, а ще їх дуже зручно брати із собою. Також ми розповідали, як приготувати простий картопляний пиріг з куркою.

Теги:
#Рецепт #Гречка #Перекус #Оладки