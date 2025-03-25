Вы не знали, что гречка может быть такой вкусной: очень простое блюдо (видео)

Очень вкусные гречаники, которые готовятся 5 минут

Простые блюда могут быть очень аппетитными. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь поделимся рецептом замечательного перекуса со вчерашней гречки. Эти сытные и простые оладьи очень просты в приготовлении.

Попы это, они очень вкусны — вы не знали, что гречка может быть такой аппетитной. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником sikirina_marina. По словам блоггерши, можно также добавить к гречке фарша – будет еще вкуснее.

Ингредиенты:

2 яйца

200 г вареной гречки

соль по вкусу

специи — черный перец, паприка, сушеный чеснок

50 г тертого сыра

Способ приготовления:

Гречку перебиваем блендером. Добавляем яйца, соль. По вкусу приправляем. Паприка, сушеный чеснок, черный перец – это не обязательные составляющие, подбирайте по вкусу свои любимые специи. Добавляем сыр и тщательно перемешиваем массу. Выкладываем оладьи ложкой на сковороду. Обжариваем их на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Эти гречневые можно есть с любимыми соусами, а еще их очень удобно брать с собой. Также мы рассказывали, как приготовить простой картофельный пирог с курицей.