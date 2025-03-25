Вы не знали, что гречка может быть такой вкусной: очень простое блюдо (видео)
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Очень вкусные гречаники, которые готовятся 5 минут
Простые блюда могут быть очень аппетитными. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь поделимся рецептом замечательного перекуса со вчерашней гречки. Эти сытные и простые оладьи очень просты в приготовлении.
Попы это, они очень вкусны — вы не знали, что гречка может быть такой аппетитной. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником sikirina_marina. По словам блоггерши, можно также добавить к гречке фарша – будет еще вкуснее.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г вареной гречки
- соль по вкусу
- специи — черный перец, паприка, сушеный чеснок
- 50 г тертого сыра
Способ приготовления:
- Гречку перебиваем блендером. Добавляем яйца, соль. По вкусу приправляем.
- Паприка, сушеный чеснок, черный перец – это не обязательные составляющие, подбирайте по вкусу свои любимые специи. Добавляем сыр и тщательно перемешиваем массу.
- Выкладываем оладьи ложкой на сковороду. Обжариваем их на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
Эти гречневые можно есть с любимыми соусами, а еще их очень удобно брать с собой. Также мы рассказывали, как приготовить простой картофельный пирог с курицей.