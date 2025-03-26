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Нереально ситно і смачно: рецепт старовинної української страви (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ситна українська страва
Ситна українська страва. Фото poradnica.com.ua

Чудовий варіант поживного обіду або вечері

Є чимало смачних українських страв, які точно варті того, щоб повернути їх до щоденного раціону. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати старовинну українську страву — затірку.

Кулінарна блогерка Діана Куликовська показала у своєму відео, як її приготувати. Це ситний м’ясний суп, затертий тістом, звідси й назва. Виходить нереально ситно і смачно.

Інгредієнти:

  • індичі ніжки — 2 шт
  • перець — кілька горошин
  • лавровий лист — 2 шт
  • картопля — 6 шт
  • морква — 1 шт
  • цибуля — 1 шт
  • олія гірчична — до смаку
  • яйце — 1 шт
  • борошно — 70 г
  • сіль, приправа до супу — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо м‘ясо з лавровим листом і перцем. Чим довше вариться бульйон, тим смачніше буде.
  2. Потім додаємо картоплю, почищену і нарізану на однакові шматочки. Цибулю нарізаємо, моркву натираємо на тертці.
  3. Обсмажуємо цибулю на гірчичній олії до прозорості, тоді додаємо моркву. Тушкуємо до м’якості моркви.
  4. Робимо затірку — для цього перетираємо борошно з сіллю та яйцем. Перетираємо в два етапи, не замішуємо тісто, а саме перетираємо — повинні вийти невеликі грудочки. Просіюємо.
  5. До супу додаємо затірку. Перемішуємо, готуємо, поки не спливе.
  6. Тоді додаємо засмажку і приправу. Готуємо ще 5 хвилин на малому вогні, тоді вимикаємо і даємо трохи постояти під кришкою.

Суп виходить смачний, густий та дуже ароматний. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни.

Теги:
#Рецепт #Суп #Тісто