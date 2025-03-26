Нереально ситно і смачно: рецепт старовинної української страви (відео)

Чудовий варіант поживного обіду або вечері

Є чимало смачних українських страв, які точно варті того, щоб повернути їх до щоденного раціону. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати старовинну українську страву — затірку.

Кулінарна блогерка Діана Куликовська показала у своєму відео, як її приготувати. Це ситний м’ясний суп, затертий тістом, звідси й назва. Виходить нереально ситно і смачно.

Інгредієнти:

індичі ніжки — 2 шт

перець — кілька горошин

лавровий лист — 2 шт

картопля — 6 шт

морква — 1 шт

цибуля — 1 шт

олія гірчична — до смаку

яйце — 1 шт

борошно — 70 г

сіль, приправа до супу — до смаку

Спосіб приготування:

Відварюємо м‘ясо з лавровим листом і перцем. Чим довше вариться бульйон, тим смачніше буде. Потім додаємо картоплю, почищену і нарізану на однакові шматочки. Цибулю нарізаємо, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо цибулю на гірчичній олії до прозорості, тоді додаємо моркву. Тушкуємо до м’якості моркви. Робимо затірку — для цього перетираємо борошно з сіллю та яйцем. Перетираємо в два етапи, не замішуємо тісто, а саме перетираємо — повинні вийти невеликі грудочки. Просіюємо. До супу додаємо затірку. Перемішуємо, готуємо, поки не спливе. Тоді додаємо засмажку і приправу. Готуємо ще 5 хвилин на малому вогні, тоді вимикаємо і даємо трохи постояти під кришкою.

Суп виходить смачний, густий та дуже ароматний. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни.