Нереально ситно і смачно: рецепт старовинної української страви (відео)
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Чудовий варіант поживного обіду або вечері
Є чимало смачних українських страв, які точно варті того, щоб повернути їх до щоденного раціону. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати старовинну українську страву — затірку.
Кулінарна блогерка Діана Куликовська показала у своєму відео, як її приготувати. Це ситний м’ясний суп, затертий тістом, звідси й назва. Виходить нереально ситно і смачно.
Інгредієнти:
- індичі ніжки — 2 шт
- перець — кілька горошин
- лавровий лист — 2 шт
- картопля — 6 шт
- морква — 1 шт
- цибуля — 1 шт
- олія гірчична — до смаку
- яйце — 1 шт
- борошно — 70 г
- сіль, приправа до супу — до смаку
Спосіб приготування:
- Відварюємо м‘ясо з лавровим листом і перцем. Чим довше вариться бульйон, тим смачніше буде.
- Потім додаємо картоплю, почищену і нарізану на однакові шматочки. Цибулю нарізаємо, моркву натираємо на тертці.
- Обсмажуємо цибулю на гірчичній олії до прозорості, тоді додаємо моркву. Тушкуємо до м’якості моркви.
- Робимо затірку — для цього перетираємо борошно з сіллю та яйцем. Перетираємо в два етапи, не замішуємо тісто, а саме перетираємо — повинні вийти невеликі грудочки. Просіюємо.
- До супу додаємо затірку. Перемішуємо, готуємо, поки не спливе.
- Тоді додаємо засмажку і приправу. Готуємо ще 5 хвилин на малому вогні, тоді вимикаємо і даємо трохи постояти під кришкою.
Суп виходить смачний, густий та дуже ароматний. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни.