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Нереально ситна українська страва: як приготувати апетитні крученики (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Соковиті крученики з грибною начинкою
Соковиті крученики з грибною начинкою. Фото pereiaslav.city

Чудовий рецепт до святкового столу не тільки

Українська кухня багата на смачні страви. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати апетитні крученики з грибною начинкою.

Це традиційна страва, яку часто готували на весілля та на інші свята. Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen.

Інгредієнти:

  • Свинячий або курячий стейк – 500 г
  • Гриби (свіжі або сушені) – 300 г
  • Цибуля – 1 шт
  • Сметана – 3-4 ст. л.
  • Часник – 2 зубчики
  • Рослинна олія – для смаження
  • Сіль, перець, спеції – до смаку
  • Зелень – для подачі

Спосіб приготування:

  1. Наріжте м’ясо упоперек волокон. Відбийте шматки, з обох боків посоліть і поперчіть.
  2. Якщо гриби сушені, замочіть їх у холодній воді на 20-30 хвилин, тоді відцідіть. Обсмажте цибулю, додайте гриби, посоліть і поперчіть.
  3. На кожен шматочок м’яса викладіть начинку. Підгорніть краї, скрутіть рулетики й закріпіть зубочистками.
  4. Обсмажте крученики до золотистої скоринки на олії. Викладіть їх у форму для запікання.
  5. Залийте крученики сумішшю сметани, часнику та невеликої кількості води. Тушкуйте 20-30 хвилин у духовці.

Викладіть готові крученики. Їх смачно подавати з будь-яким гарніром. Також ми ділились рецептом апетитного картопляного пирога з куркою та грибами.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Гриби