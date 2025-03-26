Нереально ситна українська страва: як приготувати апетитні крученики (відео)
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Чудовий рецепт до святкового столу не тільки
Українська кухня багата на смачні страви. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати апетитні крученики з грибною начинкою.
Це традиційна страва, яку часто готували на весілля та на інші свята. Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen.
Інгредієнти:
- Свинячий або курячий стейк – 500 г
- Гриби (свіжі або сушені) – 300 г
- Цибуля – 1 шт
- Сметана – 3-4 ст. л.
- Часник – 2 зубчики
- Рослинна олія – для смаження
- Сіль, перець, спеції – до смаку
- Зелень – для подачі
Спосіб приготування:
- Наріжте м’ясо упоперек волокон. Відбийте шматки, з обох боків посоліть і поперчіть.
- Якщо гриби сушені, замочіть їх у холодній воді на 20-30 хвилин, тоді відцідіть. Обсмажте цибулю, додайте гриби, посоліть і поперчіть.
- На кожен шматочок м’яса викладіть начинку. Підгорніть краї, скрутіть рулетики й закріпіть зубочистками.
- Обсмажте крученики до золотистої скоринки на олії. Викладіть їх у форму для запікання.
- Залийте крученики сумішшю сметани, часнику та невеликої кількості води. Тушкуйте 20-30 хвилин у духовці.
Викладіть готові крученики. Їх смачно подавати з будь-яким гарніром. Також ми ділились рецептом апетитного картопляного пирога з куркою та грибами.