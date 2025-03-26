Нереально ситна українська страва: як приготувати апетитні крученики (відео)

Чудовий рецепт до святкового столу не тільки

Українська кухня багата на смачні страви. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати апетитні крученики з грибною начинкою.

Це традиційна страва, яку часто готували на весілля та на інші свята. Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen.

Інгредієнти:

Свинячий або курячий стейк – 500 г

Гриби (свіжі або сушені) – 300 г

Цибуля – 1 шт

Сметана – 3-4 ст. л.

Часник – 2 зубчики

Рослинна олія – для смаження

Сіль, перець, спеції – до смаку

Зелень – для подачі

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо упоперек волокон. Відбийте шматки, з обох боків посоліть і поперчіть. Якщо гриби сушені, замочіть їх у холодній воді на 20-30 хвилин, тоді відцідіть. Обсмажте цибулю, додайте гриби, посоліть і поперчіть. На кожен шматочок м’яса викладіть начинку. Підгорніть краї, скрутіть рулетики й закріпіть зубочистками. Обсмажте крученики до золотистої скоринки на олії. Викладіть їх у форму для запікання. Залийте крученики сумішшю сметани, часнику та невеликої кількості води. Тушкуйте 20-30 хвилин у духовці.

Викладіть готові крученики. Їх смачно подавати з будь-яким гарніром. Також ми ділились рецептом апетитного картопляного пирога з куркою та грибами.