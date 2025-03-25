Найлінивіші суші, які можна приготувати вдома: рецепт трендової запіканки (відео)
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Ця страва — хіт кулінарних блогерів
Ліниві рецепти здатні спростити наше життя. Ми ділились рецептом пельменів, для яких не потрібно місити і розкочувати тісто. Тепер розповімо, як приготувати один із останніх хітів кулінарних блогерів — суші-запіканку.
Це, мабуть, найлінивіші суші, які тільки можна приготувати вдома. Рецептом поділились у кулінарному блозі diali_cooking.
Інгредієнти:
- рис
- заправка для рису
- листи норі
- крабові палички
- огірок
- крем сир
- ікра мойви
- сухарі панко
- кунжут
Спосіб приготування:
- Відварюємо круглий рис, теплим заправляємо його і перемішуємо. Викладаємо у форму для запікання.
- Крабові палички нарізаємо або натираємо на тертці. Змішуємо їх з крем-сиром та ікрою мойви (можна замінити рибною намазкою).
- Викладаємо крабову масу на рис. Розрівнюємо її рівномірним шаром.
- Посипаємо запіканку кунжутом, поливаємо соусом. Посипаємо сухарями панко та ставимо на 10 хвилин у духовку при 190 градусах. Дістаємо запіканку та посипаємо кубиками нарізаного огірка.
Спосіб вживання таких суші — це найцікавіше. Норі нарізаємо на смужки. Паличками беремо шматочок запіканки, загортаємо у норі та обмокуємо у соус. Також ми ділились рецептом апетитного плову.