Найлінивіші суші, які можна приготувати вдома: рецепт трендової запіканки (відео)

Ця страва — хіт кулінарних блогерів

Ліниві рецепти здатні спростити наше життя. Ми ділились рецептом пельменів, для яких не потрібно місити і розкочувати тісто. Тепер розповімо, як приготувати один із останніх хітів кулінарних блогерів — суші-запіканку.

Це, мабуть, найлінивіші суші, які тільки можна приготувати вдома. Рецептом поділились у кулінарному блозі diali_cooking.

Інгредієнти:

рис

заправка для рису

листи норі

крабові палички

огірок

крем сир

ікра мойви

сухарі панко

кунжут

Спосіб приготування:

Відварюємо круглий рис, теплим заправляємо його і перемішуємо. Викладаємо у форму для запікання. Крабові палички нарізаємо або натираємо на тертці. Змішуємо їх з крем-сиром та ікрою мойви (можна замінити рибною намазкою). Викладаємо крабову масу на рис. Розрівнюємо її рівномірним шаром. Посипаємо запіканку кунжутом, поливаємо соусом. Посипаємо сухарями панко та ставимо на 10 хвилин у духовку при 190 градусах. Дістаємо запіканку та посипаємо кубиками нарізаного огірка.

Спосіб вживання таких суші — це найцікавіше. Норі нарізаємо на смужки. Паличками беремо шматочок запіканки, загортаємо у норі та обмокуємо у соус. Також ми ділились рецептом апетитного плову.