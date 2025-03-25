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Найлінивіші суші, які можна приготувати вдома: рецепт трендової запіканки (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Приготування нереально просте і вдале
Приготування нереально просте і вдале. Фото shuba.life

Ця страва — хіт кулінарних блогерів

Ліниві рецепти здатні спростити наше життя. Ми ділились рецептом пельменів, для яких не потрібно місити і розкочувати тісто. Тепер розповімо, як приготувати один із останніх хітів кулінарних блогерів — суші-запіканку.

Це, мабуть, найлінивіші суші, які тільки можна приготувати вдома. Рецептом поділились у кулінарному блозі diali_cooking.

Інгредієнти:

  • рис
  • заправка для рису
  • листи норі
  • крабові палички
  • огірок
  • крем сир
  • ікра мойви
  • сухарі панко
  • кунжут

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо круглий рис, теплим заправляємо його і перемішуємо. Викладаємо у форму для запікання.
  2. Крабові палички нарізаємо або натираємо на тертці. Змішуємо їх з крем-сиром та ікрою мойви (можна замінити рибною намазкою).
  3. Викладаємо крабову масу на рис. Розрівнюємо її рівномірним шаром.
  4. Посипаємо запіканку кунжутом, поливаємо соусом. Посипаємо сухарями панко та ставимо на 10 хвилин у духовку при 190 градусах. Дістаємо запіканку та посипаємо кубиками нарізаного огірка.

Спосіб вживання таких суші — це найцікавіше. Норі нарізаємо на смужки. Паличками беремо шматочок запіканки, загортаємо у норі та обмокуємо у соус. Також ми ділились рецептом апетитного плову.

Теги:
#Рецепт #Суші #Крабові палички #Рис