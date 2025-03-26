Нереально сытно и вкусно: рецепт старинного украинского блюда (видео)

Прекрасный вариант питательного обеда или ужина

Есть немало вкусных украинских блюд, которые достойны того, чтобы вернуть их в ежедневный рацион. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить старинное украинское блюдо — затирку.

Кулинарная блоггерша Диана Куликовская показала в своем видео, как ее приготовить. Это сытный мясной суп, затертый тестом, отсюда и название. Выходит нереально сытно и вкусно.

Ингредиенты:

индюшиные ножки — 2 шт

перец — несколько горошин

лавровый лист — 2 шт

картофель — 6 шт

морковь — 1 шт

лук — 1 шт

масло горчичное — по вкусу

яйцо — 1 шт

мука — 70 г

соль, приправа к супу – по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем мясо с лавровым листом и перцем. Чем дольше варится бульон, тем вкуснее будет. Затем добавляем картофель, почищенный и нарезанный на одинаковые кусочки. Лук нарезаем, морковь натираем на терке. Обжариваем лук на горчичном масле до прозрачности, добавляем морковь. Тушим до мягкости моркови. Делаем затирку – для этого перетираем муку с солью и яйцом. Перетираем в два этапа, не замешиваем тесто, а именно перетираем – должны получиться небольшие комочки. Просеиваем. В суп добавляем затирку. Перемешиваем, готовим, пока не всплывет. Тогда добавляем зажарку и приправу. Готовим еще 5 минут на малом огне, затем выключаем и даем немного постоять под крышкой.

Суп получается вкусный, густой и ароматный. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники.