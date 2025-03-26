Нереально сытно и вкусно: рецепт старинного украинского блюда (видео)
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Прекрасный вариант питательного обеда или ужина
Есть немало вкусных украинских блюд, которые достойны того, чтобы вернуть их в ежедневный рацион. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить старинное украинское блюдо — затирку.
Кулинарная блоггерша Диана Куликовская показала в своем видео, как ее приготовить. Это сытный мясной суп, затертый тестом, отсюда и название. Выходит нереально сытно и вкусно.
Ингредиенты:
- индюшиные ножки — 2 шт
- перец — несколько горошин
- лавровый лист — 2 шт
- картофель — 6 шт
- морковь — 1 шт
- лук — 1 шт
- масло горчичное — по вкусу
- яйцо — 1 шт
- мука — 70 г
- соль, приправа к супу – по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем мясо с лавровым листом и перцем. Чем дольше варится бульон, тем вкуснее будет.
- Затем добавляем картофель, почищенный и нарезанный на одинаковые кусочки. Лук нарезаем, морковь натираем на терке.
- Обжариваем лук на горчичном масле до прозрачности, добавляем морковь. Тушим до мягкости моркови.
- Делаем затирку – для этого перетираем муку с солью и яйцом. Перетираем в два этапа, не замешиваем тесто, а именно перетираем – должны получиться небольшие комочки. Просеиваем.
- В суп добавляем затирку. Перемешиваем, готовим, пока не всплывет.
- Тогда добавляем зажарку и приправу. Готовим еще 5 минут на малом огне, затем выключаем и даем немного постоять под крышкой.
Суп получается вкусный, густой и ароматный. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники.