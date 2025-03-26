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Нереально сытно и вкусно: рецепт старинного украинского блюда (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сытное украинское блюдо
Сытное украинское блюдо. Фото poradnica.com.ua

Прекрасный вариант питательного обеда или ужина

Есть немало вкусных украинских блюд, которые достойны того, чтобы вернуть их в ежедневный рацион. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить старинное украинское блюдо — затирку.

Кулинарная блоггерша Диана Куликовская показала в своем видео, как ее приготовить. Это сытный мясной суп, затертый тестом, отсюда и название. Выходит нереально сытно и вкусно.

Ингредиенты:

  • индюшиные ножки — 2 шт
  • перец — несколько горошин
  • лавровый лист — 2 шт
  • картофель — 6 шт
  • морковь — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • масло горчичное — по вкусу
  • яйцо — 1 шт
  • мука — 70 г
  • соль, приправа к супу – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем мясо с лавровым листом и перцем. Чем дольше варится бульон, тем вкуснее будет.
  2. Затем добавляем картофель, почищенный и нарезанный на одинаковые кусочки. Лук нарезаем, морковь натираем на терке.
  3. Обжариваем лук на горчичном масле до прозрачности, добавляем морковь. Тушим до мягкости моркови.
  4. Делаем затирку – для этого перетираем муку с солью и яйцом. Перетираем в два этапа, не замешиваем тесто, а именно перетираем – должны получиться небольшие комочки. Просеиваем.
  5. В суп добавляем затирку. Перемешиваем, готовим, пока не всплывет.
  6. Тогда добавляем зажарку и приправу. Готовим еще 5 минут на малом огне, затем выключаем и даем немного постоять под крышкой.

Суп получается вкусный, густой и ароматный. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники.

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#Рецепт #Суп #Тесто