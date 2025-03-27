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На смак вийде ще яскравішим: що додати до крабового салату (відео)

Автор
Марія Швець
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Завжди подобається гостям
Завжди подобається гостям. Фото instagram.com

На свято та на будні

Класичний крабовий салат знайомий багатьом – ніжний, легкий і водночас ситний, він давно став улюбленою стравою на святковому столі. Але якщо хочеться спробувати щось нове, варто приготувати його у цікавій варіації – з курячим філе, яйцями та маринованими грибами.

Це поєднання додає салату більш насиченого смаку та робить його ще апетитнішим. Завдяки простим інгредієнтам і легкому приготуванню, цей салат стане чудовою альтернативою звичному рецепту, а можливо, навіть займе особливе місце серед ваших улюблених страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати крабовий салат з курячим філе та кукурудзою

Інгредієнти:

  • крабові палички — 250 г;
  • філе куряче — 150 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • гриби мариновані — 150 г;
  • майонез;
  • сіль;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити, нарізати кубиками.

2.Яйця відварити, довільно нарізати.

3.Гриби довільно нарізати.

4.Крабові палички нарізати кубиками.

5.Змішати всі інгредієнти, додати майонез, посолити, поперчити, перемішати.

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#Салат #Крабові палички #Готуємо вдома