На смак вийде ще яскравішим: що додати до крабового салату (відео)

На свято та на будні

Класичний крабовий салат знайомий багатьом – ніжний, легкий і водночас ситний, він давно став улюбленою стравою на святковому столі. Але якщо хочеться спробувати щось нове, варто приготувати його у цікавій варіації – з курячим філе, яйцями та маринованими грибами.

Це поєднання додає салату більш насиченого смаку та робить його ще апетитнішим. Завдяки простим інгредієнтам і легкому приготуванню, цей салат стане чудовою альтернативою звичному рецепту, а можливо, навіть займе особливе місце серед ваших улюблених страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати крабовий салат з курячим філе та кукурудзою

Інгредієнти:

крабові палички — 250 г;

філе куряче — 150 г;

яйця — 4 шт.;

гриби мариновані — 150 г;

майонез;

сіль;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити, нарізати кубиками.

2.Яйця відварити, довільно нарізати.

3.Гриби довільно нарізати.

4.Крабові палички нарізати кубиками.

5.Змішати всі інгредієнти, додати майонез, посолити, поперчити, перемішати.