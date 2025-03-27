На смак вийде ще яскравішим: що додати до крабового салату (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На свято та на будні
Класичний крабовий салат знайомий багатьом – ніжний, легкий і водночас ситний, він давно став улюбленою стравою на святковому столі. Але якщо хочеться спробувати щось нове, варто приготувати його у цікавій варіації – з курячим філе, яйцями та маринованими грибами.
Це поєднання додає салату більш насиченого смаку та робить його ще апетитнішим. Завдяки простим інгредієнтам і легкому приготуванню, цей салат стане чудовою альтернативою звичному рецепту, а можливо, навіть займе особливе місце серед ваших улюблених страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати крабовий салат з курячим філе та кукурудзою
Інгредієнти:
- крабові палички — 250 г;
- філе куряче — 150 г;
- яйця — 4 шт.;
- гриби мариновані — 150 г;
- майонез;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе відварити, нарізати кубиками.
2.Яйця відварити, довільно нарізати.
3.Гриби довільно нарізати.
4.Крабові палички нарізати кубиками.
5.Змішати всі інгредієнти, додати майонез, посолити, поперчити, перемішати.