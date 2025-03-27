На вкус получится еще ярче: что добавить в крабовый салат (видео)
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В праздник и на будни
Классический крабовый салат знаком многим – нежный, легкий и сытный, он давно стал любимым блюдом на праздничном столе. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, стоит приготовить его в интересной вариации – с куриным филе, яйцами и маринованными грибами.
Это сочетание придает салату более насыщенный вкус и делает его еще более аппетитным. Благодаря простым ингредиентам и легкому приготовлению, этот салат станет прекрасной альтернативой привычному рецепту, а возможно даже займет особое место среди ваших любимых блюд. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить крабовый салат с куриным филе и кукурузой
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 250 г;
- филе куриное – 150 г;
- яйца — 4 шт.;
- грибы маринованные – 150 г;
- майонез;
- соль;
Способ приготовления:
1.Куриное филе отварить, нарезать кубиками.
2.Яйца отварить, произвольно нарезать.
3.Грибы произвольно нарезать.
4.Крабовые палочки нарезать кубиками.
5.Смешать все ингредиенты, добавить майонез, посолить, поперчить, перемешать.