На вкус получится еще ярче: что добавить в крабовый салат (видео)

В праздник и на будни

Классический крабовый салат знаком многим – нежный, легкий и сытный, он давно стал любимым блюдом на праздничном столе. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, стоит приготовить его в интересной вариации – с куриным филе, яйцами и маринованными грибами.

Это сочетание придает салату более насыщенный вкус и делает его еще более аппетитным. Благодаря простым ингредиентам и легкому приготовлению, этот салат станет прекрасной альтернативой привычному рецепту, а возможно даже займет особое место среди ваших любимых блюд. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить крабовый салат с куриным филе и кукурузой

Ингредиенты:

крабовые палочки — 250 г;

филе куриное – 150 г;

яйца — 4 шт.;

грибы маринованные – 150 г;

майонез;

соль;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить, нарезать кубиками.

2.Яйца отварить, произвольно нарезать.

3.Грибы произвольно нарезать.

4.Крабовые палочки нарезать кубиками.

5.Смешать все ингредиенты, добавить майонез, посолить, поперчить, перемешать.