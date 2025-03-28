Стане окрасою великоднього столу: як смачно запекти буженину (відео)

М'ясо зберігає свої соки та виходить дуже смачна

До Великодня залишилося уже не так багато часу і господині ретельно готуються до світлого свята: зберігають рецепти пасок, обирають найкращі рецепти глазурі, планують, як прикрасити святковий кошик.

Але окрім солодких частувань, Великдень неможливо уявити без соковитої, запашної буженини, яка стане справжньою окрасою столу. Сьогодні ми пропонуємо вам перевірений рецепт домашньої буженини – ніжної, пряної та неймовірно смачної. А опублікували його на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати буженину

Інгредієнти:

ошийок – 1 кг;

морква – 1 шт.;

часник – 1 головка;

гірчиця зернова – 50 г;

гірчиця американська (або міцна, якщо любите гостреньке) — 50 г;

копчена паприка – 1 ст. л.;

олія – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.За добу на ніч засолити м'ясо: на 1 л води додати 40 г солі, ложку цукру, кілька лаврових листочків, дрібку коріандру та кілька горошин запашного перцю. Вода має покривати м'ясо. Покласти м'ясо вже в холодну воду та в холодильник на ніч.

2.Вранці дістати, витерти паперовим рушником і нафарширувати зубчиками часнику та шматочками моркви.

3.Далі змастити м'ясо маринадом, змішавши всі інгредієнти. Поставити у холодильник до вечора або залишити за кімнатної температури.

4.Розігріти духовку до 230 С, запекти м'ясо протягом 10 хвилин. Після цього м'ясо дістати, накрити його фольгою та запікати ще 40 хвилин за температури 170 градусів.

5.Через 40 хвилин зняти фольгу, полити соком з м'яса та запікати ще 10-15 хвилин до гарного кольору при 200.

6.Залишити ще на 15 хвилин, щоб соки розійшлися.