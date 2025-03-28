Станет украшением пасхального стола: как вкусно запечь буженину (видео)

Мясо хранит свои соки и получается очень вкусное

До Пасхи осталось уже не так много времени и хозяйки тщательно готовятся к светлому празднику: сохраняют рецепты пасок, выбирают лучшие рецепты глазури, планируют, как украсить праздничную корзину.

Но кроме сладких угощений, Пасху невозможно представить без сочной, душистой буженины, которая станет настоящим украшением стола. Сегодня мы предлагаем вам проверенный рецепт домашней буженины – нежной, пряной и невероятно вкусной. А опубликовали его на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить буженину

Ингредиенты:

ошейок – 1 кг;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

горчица зерновая – 50 г;

горчица американская (или крепкая, если любите остренькое) — 50 г;

копченая паприка – 1 ст. л.;

масло – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.За сутки на ночь засолить мясо: на 1 л воды добавить 40 г соли, ложку сахара, несколько лавровых листочков, щепотку кориандра и несколько горошин душистого перца. Вода должна покрывать мясо. Положить мясо в холодную воду и в холодильник на ночь.

2.Утром достать, вытереть бумажным полотенцем и нафаршировать зубчиками чеснока и кусочками моркови.

3.Далее смазать мясо маринадом, смешав все ингредиенты. Поставить в холодильник до вечера или оставить при комнатной температуре.

4. Разогреть духовку до 230 С, запечь мясо в течение 10 минут. После этого мясо достать, накрыть его фольгой и запекать еще 40 минут при 170 градусах.

5. Через 40 минут снять фольгу, полить соком из мяса и запекать еще 10-15 минут до хорошего цвета при 200 минутах.

6. Оставить еще на 15 минут, чтобы соки разошлись.