Вийде майже ресторанна страва: гречку, приготовану таким способом, з'їдять до останньої крихти (відео)

Страва виходить просто неймовірною

Гречка – це універсальна крупа, з якої можна приготувати безліч смачних страв: гречаники, запіканки, супи та навіть млинці. Вона чудово поєднується з різними інгредієнтами, а особливо – з грибами.

Сьогодні ми пропонуємо вам простий, але дуже ароматний гарнір – гречку з грибами. Ця страва ідеально підійде як до м’ясних, так і до овочевих страв або ж може бути самостійною легкою вечерею. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати гречку з грибами

Інгредієнти:

гречка – 1 склянка;

цибуля – 1 шт.;

гриби – 100-150 г;

часник – 2 зубчики;

бульйон – 0,5 л (домашнього або готового);

вершки – 4 ст.л. (у мене 33%);

сир – 50 г (наприклад, тверда моцарела);

вершкове масло, сіль, спеції, зелень;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.

2.Додати крупно нарізані гриби, смажити до рум’яного кольору.

3.Покласти вершкове масло та вичавлений часник, перемішати.

4.Додати суху гречку, влити гарячий бульйон.

5.Накрити кришкою та варити на слабкому вогні до готовності.

6.У готову гречку додати вершки, сир, сіль і перець.

7.Перемішати, прогріти ще хвилину.