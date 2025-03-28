Получится почти ресторанное блюдо: гречку, приготовленную таким способом, съедят до последней крошки (видео)
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Блюдо получается просто невероятным
Гречка – это универсальная крупа, из которой можно приготовить множество вкусных блюд: гречаники, запеканки, супы и даже блины. Она прекрасно сочетается с разными ингредиентами, а особенно – с грибами.
Сегодня мы предлагаем вам простой, но очень ароматный гарнир – гречку с грибами. Это блюдо идеально подойдет как к мясным, так и к овощным блюдам или может быть самостоятельным легким ужином. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить гречку с грибами
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан;
- лук – 1 шт.;
- грибы – 100-150 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- бульон – 0,5 л (домашнего или готового);
- сливки – 4 ст.л. (у меня 33%);
- сыр – 50 г (например, твердая моцарелла);
- сливочное масло, соль, специи, зелень;
Способ приготовления:
1.Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
2.Добавить крупно нарезанные грибы, жарить до румяного цвета.
3.Положить сливочное масло и выжатый чеснок, перемешать.
4.Добавить сухую гречку, влить горячий бульон.
5.Накрыть крышкой и варить на слабом огне до готовности.
6.В готовую гречку добавить сливки, творог, соль и перец.
7.Перемешать, прогреть еще минуту.