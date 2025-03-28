Як приготувати шоколадну паску: рецепт з начинкою (відео)
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Це не класичний рецепт, однак і він має право на існування
Королевою столу на Великдень вважається дріжджова паска. Однак багато хто вважає її класичне виконання нудним. Тому останнім часом стало багато різних рецептів пасок з начинками. Ділимось одним із них.
Кулінарна блогерка під ніком vita_foodblog показала у своєму відео, як приготувати шоколадну паску з начинкою. За начинку можна взяти будь-який щільний крем, який вам подобається. А саме паска виходить ароматна, смачна і апетитна.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 180 г цукру
- 180 мл теплого молока
- 90 г вершків 33%
- 100 г олії
- 600 г борошна
- 50 г какао
- 12 г дріжджів сухих
- дрібка солі
- будь-який щільний крем для начинки
Спосіб приготування:
- В миску просіюємо борошно та какао. Додаємо до них інші сухі інгредієнти — дріжджі та сіль.
- Окремо збиваємо яйця з цукром. Вливаємо тепле молоко та вершки, додаємо олію.
- Поступово замішуючи тісто, додаємо в яєчну масу суху суміш. Замішуємо м’яке тісто та залишаємо його в теплі на годину.
- Коли цей час мине, обминаємо тісто, накриваємо його та залишаємо ще на годину. Формуємо паски і викладаємо тісто у форми. Накриваємо і залишаємо в теплому місці ще на 40 хвилин.
- Випікаємо паски у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Час випікання становить 40-50 хв з паром (на дно духовки поставити ємність з водою).
- Готові паски охолоджуємо. Начиняти їх слід одночасно з покриванням. Вирізаємо зверху частину "шапочки", виймаємо ложкою пропечене тісто зсередини та наповнюємо кремом.
- Після цього повертаємо "шапочку" та покриваємо паски глазуррю. Даємо їм настоятися в холодильнику кілька годин — щоб крем всередині стабілізувався.
При розрізанні з такої пасочки буде витікати крем. Також ми ділились рецептом смачної і вдалої глазурі на желатині.