Як приготувати шоколадну паску: рецепт з начинкою (відео)

Це не класичний рецепт, однак і він має право на існування

Королевою столу на Великдень вважається дріжджова паска. Однак багато хто вважає її класичне виконання нудним. Тому останнім часом стало багато різних рецептів пасок з начинками. Ділимось одним із них.

Кулінарна блогерка під ніком vita_foodblog показала у своєму відео, як приготувати шоколадну паску з начинкою. За начинку можна взяти будь-який щільний крем, який вам подобається. А саме паска виходить ароматна, смачна і апетитна.

Інгредієнти:

2 яйця

180 г цукру

180 мл теплого молока

90 г вершків 33%

100 г олії

600 г борошна

50 г какао

12 г дріжджів сухих

дрібка солі

будь-який щільний крем для начинки

Спосіб приготування:

В миску просіюємо борошно та какао. Додаємо до них інші сухі інгредієнти — дріжджі та сіль. Окремо збиваємо яйця з цукром. Вливаємо тепле молоко та вершки, додаємо олію. Поступово замішуючи тісто, додаємо в яєчну масу суху суміш. Замішуємо м’яке тісто та залишаємо його в теплі на годину. Коли цей час мине, обминаємо тісто, накриваємо його та залишаємо ще на годину. Формуємо паски і викладаємо тісто у форми. Накриваємо і залишаємо в теплому місці ще на 40 хвилин. Випікаємо паски у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Час випікання становить 40-50 хв з паром (на дно духовки поставити ємність з водою). Готові паски охолоджуємо. Начиняти їх слід одночасно з покриванням. Вирізаємо зверху частину "шапочки", виймаємо ложкою пропечене тісто зсередини та наповнюємо кремом. Після цього повертаємо "шапочку" та покриваємо паски глазуррю. Даємо їм настоятися в холодильнику кілька годин — щоб крем всередині стабілізувався.

При розрізанні з такої пасочки буде витікати крем. Також ми ділились рецептом смачної і вдалої глазурі на желатині.