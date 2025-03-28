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Как приготовить шоколадную паску: рецепт с начинкой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Великолепный Пасхальный рецепт
Великолепный Пасхальный рецепт. Фото shuba.life

Это не классический рецепт, однако и он имеет право на существование

Королевой стола на Пасху считается дрожжевая паска. Однако многие считают ее классическое исполнение скучным. Поэтому в последнее время стало много разных рецептов пасок с начинками. Делимся одним из них.

Кулинарная блогерша под ником vita_foodblog показала в своем видео, как приготовить шоколадную паску с начинкой. За начинку можно взять любой плотный крем, который вам нравится. А сама паска получается ароматной, вкусной и аппетитной.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 180 г сахара
  • 180 мл теплого молока
  • 90 г сливок 33%
  • 100 г растительного масла
  • 600 г муки
  • 50 г какао
  • 12 г дрожжей сухих
  • щепотка соли
  • любой плотный крем для начинки

Способ приготовления:

  1. В миску просеиваем муку и какао. Добавляем к ним другие сухие ингредиенты – дрожжи и соль.
  2. Отдельно взбиваем яйца с сахаром. Вливаем теплое молоко и сливки, добавляем растительное масло.
  3. Постепенно замешивая тесто, добавляем в яичную массу сухую смесь. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его в тепле в час.
  4. Когда это время пройдет, обминаем тесто, накрываем его и оставляем еще на час. Формируем паски и выкладываем тесто в формы. Накрываем и оставляем в теплом месте еще на 40 минут.
  5. Выпекаем паски в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания составляет 40–50 мин с паром (на дно духовки поставить емкость с водой).
  6. Готовые паски охлаждаем. Начинять их следует сразу с покрыванием. Вырезаем сверху часть шапочки, вынимаем ложкой пропеченное тесто изнутри и наполняем кремом.
  7. После этого возвращаем "шапочку" и покрываем паски глазурью. Даем им настояться в холодильнике несколько часов – чтобы крем внутри стабилизировался.

При разрезании из такой пасочки будет вытекать крем. Также мы делились рецептом вкусной и удачной глазури на желатине.

Теги:
#Рецепт #Крем #Шоколад #Начинка #Пасха #Паска