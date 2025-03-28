Как приготовить шоколадную паску: рецепт с начинкой (видео)
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Это не классический рецепт, однако и он имеет право на существование
Королевой стола на Пасху считается дрожжевая паска. Однако многие считают ее классическое исполнение скучным. Поэтому в последнее время стало много разных рецептов пасок с начинками. Делимся одним из них.
Кулинарная блогерша под ником vita_foodblog показала в своем видео, как приготовить шоколадную паску с начинкой. За начинку можно взять любой плотный крем, который вам нравится. А сама паска получается ароматной, вкусной и аппетитной.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 180 г сахара
- 180 мл теплого молока
- 90 г сливок 33%
- 100 г растительного масла
- 600 г муки
- 50 г какао
- 12 г дрожжей сухих
- щепотка соли
- любой плотный крем для начинки
Способ приготовления:
- В миску просеиваем муку и какао. Добавляем к ним другие сухие ингредиенты – дрожжи и соль.
- Отдельно взбиваем яйца с сахаром. Вливаем теплое молоко и сливки, добавляем растительное масло.
- Постепенно замешивая тесто, добавляем в яичную массу сухую смесь. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его в тепле в час.
- Когда это время пройдет, обминаем тесто, накрываем его и оставляем еще на час. Формируем паски и выкладываем тесто в формы. Накрываем и оставляем в теплом месте еще на 40 минут.
- Выпекаем паски в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания составляет 40–50 мин с паром (на дно духовки поставить емкость с водой).
- Готовые паски охлаждаем. Начинять их следует сразу с покрыванием. Вырезаем сверху часть шапочки, вынимаем ложкой пропеченное тесто изнутри и наполняем кремом.
- После этого возвращаем "шапочку" и покрываем паски глазурью. Даем им настояться в холодильнике несколько часов – чтобы крем внутри стабилизировался.
При разрезании из такой пасочки будет вытекать крем. Также мы делились рецептом вкусной и удачной глазури на желатине.