Как приготовить шоколадную паску: рецепт с начинкой (видео)

Это не классический рецепт, однако и он имеет право на существование

Королевой стола на Пасху считается дрожжевая паска. Однако многие считают ее классическое исполнение скучным. Поэтому в последнее время стало много разных рецептов пасок с начинками. Делимся одним из них.

Кулинарная блогерша под ником vita_foodblog показала в своем видео, как приготовить шоколадную паску с начинкой. За начинку можно взять любой плотный крем, который вам нравится. А сама паска получается ароматной, вкусной и аппетитной.

Ингредиенты:

2 яйца

180 г сахара

180 мл теплого молока

90 г сливок 33%

100 г растительного масла

600 г муки

50 г какао

12 г дрожжей сухих

щепотка соли

любой плотный крем для начинки

Способ приготовления:

В миску просеиваем муку и какао. Добавляем к ним другие сухие ингредиенты – дрожжи и соль. Отдельно взбиваем яйца с сахаром. Вливаем теплое молоко и сливки, добавляем растительное масло. Постепенно замешивая тесто, добавляем в яичную массу сухую смесь. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его в тепле в час. Когда это время пройдет, обминаем тесто, накрываем его и оставляем еще на час. Формируем паски и выкладываем тесто в формы. Накрываем и оставляем в теплом месте еще на 40 минут. Выпекаем паски в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания составляет 40–50 мин с паром (на дно духовки поставить емкость с водой). Готовые паски охлаждаем. Начинять их следует сразу с покрыванием. Вырезаем сверху часть шапочки, вынимаем ложкой пропеченное тесто изнутри и наполняем кремом. После этого возвращаем "шапочку" и покрываем паски глазурью. Даем им настояться в холодильнике несколько часов – чтобы крем внутри стабилизировался.

При разрезании из такой пасочки будет вытекать крем. Также мы делились рецептом вкусной и удачной глазури на желатине.