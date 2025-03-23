Найкращий рецепт глазурі на паску: ніколи не липне і не тріскається (відео)

Дуже вдала глазур, що не тріскається і не липне

Приготування паски — це складний і багатоетапний процес. Ми ділились гарним рецептом. Тепер розповімо, як приготувати дуже вдалу глазур.

Ця глазур завжди виходить смачною, а ще з нею легко працювати. Глазур на основі желатину не липне і не тріскається, тому вона зручніша, ніж класична білкова. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Питель.

Інгредієнти:

Желатин — 5 г

Вода — 20 г

Цукор — 170 г

Вода — 35 г

Лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку желатин заливаємо водою (20 г). Перемішуємо та даємо набухнути кілька хвилин. Насипаємо цукор в сотейник. До цукру додаємо воду та лимонний сік. Ставимо сотейник на середній вогонь та доводимо до кипіння. При цьому помішуємо сироп, щоб цукор розчинився. До гарячого, але не киплячого сиропу додаємо желатин. Збиваємо міксером на високих обертах. Маса глазурі повинна побіліти та стати густішою.

Одразу покриваємо глазуррю пасочки та даємо застигнути. Глазур смачна, вона не тріскається, не сиплеться і не липне після того, як добряче застигла. Також ми ділились рецептом лінивого штруделя.