Буженину можна приготувати вдома, і вона буде втричі смачніша, ніж купована: чудовий рецепт (відео)

Шеф-кухарка поділилась крутим рецептом

Скоро Великдень, а це означає, що пора збирати рецепти апетитних м’ясних закусок. Ми ділились рецептом апетитного рулету з сала. Тепер розповімо, як приготувати домашню буженину, яка буде втричі смачніша, ніж купована.

Весь процес приготування у своєму відео показала шеф-кухарка і кулінарна блогерка Валентина Кущ. Це чудовий рецепт як для свят, так і на кожен день.

Інгредієнти:

Ошийок — 1 кг

Морква — 1 шт

Часник — 1 головка

Гірчиця зернова — 50 г

Гірчиця американська — 50 г

Копчена паприка — 1 ст. л.

Олія — 1 ст. л.

Сіль

Цукор — 1 ст. л.

Лаврове листя — 2 шт

Духмяний перець — 3 шт

Спосіб приготування:

М’ясо потрібно підготувати перед власне приготуванням буженини. Так закуска буде надзвичайно соковитою. Його слід замочити в розсолі. На кожен літр води беремо 40 г солі. Додаємо ще ложку цукру, декілька лаврових листочків та кілька горошин духмяного перцю. Заливаємо м’ясо так, щоб розсіл його покривав. Ставимо в холодильник на ніч. Зранку протираємо паперовим рушником і шпигуємо часником та брусочками моркви. Для маринаду змішуємо обидва види гірчиці, копчену паприку та олію. Змащуємо м’ясо цим маринадом. Кладемо його в холодильник до вечора. Увечері розігріваємо духовку до 230. В розігріту духовку ставимо запікатись нашу буженину на 10 хвилин. Коли цей час мине, дістаємо, накриваємо фольгою і запікаємо ще 40 хвилин при 170 градусах. Коли і цей термін мине, знову дістаємо, знімаємо фольгу. Поливаємо соком з м’яса і запікаємо ще 10-15 хвилин при 200. Виймаємо м’ясо з духовки, але не нарізаємо одразу, а даємо постояти ще 15 хвилин.

Ця буженина фантастично смачна як гарячою, так і холодною. Також ми розповідали, як приготувати смачний печінковий рулет.