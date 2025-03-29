Буженину можна приготувати вдома, і вона буде втричі смачніша, ніж купована: чудовий рецепт (відео)
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Шеф-кухарка поділилась крутим рецептом
Скоро Великдень, а це означає, що пора збирати рецепти апетитних м’ясних закусок. Ми ділились рецептом апетитного рулету з сала. Тепер розповімо, як приготувати домашню буженину, яка буде втричі смачніша, ніж купована.
Весь процес приготування у своєму відео показала шеф-кухарка і кулінарна блогерка Валентина Кущ. Це чудовий рецепт як для свят, так і на кожен день.
Інгредієнти:
- Ошийок — 1 кг
- Морква — 1 шт
- Часник — 1 головка
- Гірчиця зернова — 50 г
- Гірчиця американська — 50 г
- Копчена паприка — 1 ст. л.
- Олія — 1 ст. л.
- Сіль
- Цукор — 1 ст. л.
- Лаврове листя — 2 шт
- Духмяний перець — 3 шт
Спосіб приготування:
- М’ясо потрібно підготувати перед власне приготуванням буженини. Так закуска буде надзвичайно соковитою. Його слід замочити в розсолі.
- На кожен літр води беремо 40 г солі. Додаємо ще ложку цукру, декілька лаврових листочків та кілька горошин духмяного перцю.
- Заливаємо м’ясо так, щоб розсіл його покривав. Ставимо в холодильник на ніч.
- Зранку протираємо паперовим рушником і шпигуємо часником та брусочками моркви. Для маринаду змішуємо обидва види гірчиці, копчену паприку та олію. Змащуємо м’ясо цим маринадом.
- Кладемо його в холодильник до вечора. Увечері розігріваємо духовку до 230. В розігріту духовку ставимо запікатись нашу буженину на 10 хвилин.
- Коли цей час мине, дістаємо, накриваємо фольгою і запікаємо ще 40 хвилин при 170 градусах. Коли і цей термін мине, знову дістаємо, знімаємо фольгу.
- Поливаємо соком з м’яса і запікаємо ще 10-15 хвилин при 200. Виймаємо м’ясо з духовки, але не нарізаємо одразу, а даємо постояти ще 15 хвилин.
Ця буженина фантастично смачна як гарячою, так і холодною. Також ми розповідали, як приготувати смачний печінковий рулет.