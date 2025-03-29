Смакота з найпростіших продуктів: економний рецепт на кожен день (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

З простих продуктів можна приготувати справжнісіньку смакоту. Ми ділились рецептом полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати апетитну сирну бабку.

Це старовинний традиційний рецепт. Однак така бабка може стати економною випічкою на кожен день. Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ.

Інгредієнти:

Рис круглий — 100 г;

Сир кисломолочний — 500 г;

Яйця — 2 шт;

Цукор — 100 г;

Ваніль;

Масло вершкове розтоплене — 50 г;

Родзинки — 100 г.

Спосіб приготування:

Родзинки замочуємо у теплій воді. Через 10 хвилин зливаємо воду і підсушуємо. Відварюємо рис до готовності. Поки він вариться, в мисці змішуємо сир, яйця, цукор, ваніль та розтоплене вершкове масло. Перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо підсушені родзинки та відварений рис. Перемішуємо і викладаємо тісто в підготовлену форму, змазану вершковим маслом. Запікаємо при 180° близько 40 хвилин — до рум’яності.

Це смачно, в міру солодко і дуже ситно. Чудовий варіант солодкого сніданку. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені.