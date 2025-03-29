Це м’ясо просто тане в роті: як приготувати реберця краще, ніж в реберні (відео)

Чудовий рецепт смачного м’яса

Для того, щоб смачно поїсти, необов’язково йти до ресторану. Ми розповідали, як приготувати розкішний картопляний пиріг. Тепер поділимось рецептом соковитих реберець, які просто тануть у роті.

М’ясо виходить смачніше, ніж ви можете замовити у найкращій реберні. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі makarchuk_food.

Інгредієнти:

Свинячі ребра – 1,5 кг

Сіль, перець – до смаку

Часник – 1 головка

Мед – 1 ч. л.

Гірчиця в зернах – 1 ст. л.

Копчена паприка – 1,5 ч. л.

Розмарин – 1,5 ч. л.

Соєвий соус – 100 мл

Кетчуп або томатний соус – 100 г

Спосіб приготування:

Ребра промиваємо та добре обсушуємо серветками. Робимо з обох боків реберець легкі надрізи, щоб спеції краще проникли всередину. Натираємо ребра сіллю та перцем. Загортаємо їх у фольгу або пергамент. Ставимо в духовку при 180°C на 1 годину. Поки ребра запікаються, готуємо маринад. Вичавлюємо часник та додаємо до нього мед, кетчуп і гірчицю в зернах. Кладемо також копчену паприку та розмарин. Вливаємо соєвий соус. Все ретельно перемішуємо. Дістаємо ребра з духовки, розгортаємо їх та змащуємо їх ароматним маринадом. Ставимо реберця назад у духовку. При 180°C готуємо ще 20-30 хвилин до красивої карамельної скоринки.

Залишається лише дістати ребра, нарізати порційно та подати гарячими. Також ми ділились рецептом особливо апетитного плову.