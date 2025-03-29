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Це м’ясо просто тане в роті: як приготувати реберця краще, ніж в реберні (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ніжні та соковиті реберця
Ніжні та соковиті реберця. Фото shuba.life

Чудовий рецепт смачного м’яса

Для того, щоб смачно поїсти, необов’язково йти до ресторану. Ми розповідали, як приготувати розкішний картопляний пиріг. Тепер поділимось рецептом соковитих реберець, які просто тануть у роті.

М’ясо виходить смачніше, ніж ви можете замовити у найкращій реберні. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі makarchuk_food.

Інгредієнти:

  • Свинячі ребра – 1,5 кг
  • Сіль, перець – до смаку
  • Часник – 1 головка
  • Мед – 1 ч. л.
  • Гірчиця в зернах – 1 ст. л.
  • Копчена паприка – 1,5 ч. л.
  • Розмарин – 1,5 ч. л.
  • Соєвий соус – 100 мл
  • Кетчуп або томатний соус – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Ребра промиваємо та добре обсушуємо серветками. Робимо з обох боків реберець легкі надрізи, щоб спеції краще проникли всередину.
  2. Натираємо ребра сіллю та перцем. Загортаємо їх у фольгу або пергамент.
  3. Ставимо в духовку при 180°C на 1 годину. Поки ребра запікаються, готуємо маринад.
  4. Вичавлюємо часник та додаємо до нього мед, кетчуп і гірчицю в зернах. Кладемо також копчену паприку та розмарин. Вливаємо соєвий соус.
  5. Все ретельно перемішуємо. Дістаємо ребра з духовки, розгортаємо їх та змащуємо їх ароматним маринадом.
  6. Ставимо реберця назад у духовку. При 180°C готуємо ще 20-30 хвилин до красивої карамельної скоринки.

Залишається лише дістати ребра, нарізати порційно та подати гарячими. Також ми ділились рецептом особливо апетитного плову.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Маринад #Реберця