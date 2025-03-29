Це м’ясо просто тане в роті: як приготувати реберця краще, ніж в реберні (відео)
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Чудовий рецепт смачного м’яса
Для того, щоб смачно поїсти, необов’язково йти до ресторану. Ми розповідали, як приготувати розкішний картопляний пиріг. Тепер поділимось рецептом соковитих реберець, які просто тануть у роті.
М’ясо виходить смачніше, ніж ви можете замовити у найкращій реберні. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі makarchuk_food.
Інгредієнти:
- Свинячі ребра – 1,5 кг
- Сіль, перець – до смаку
- Часник – 1 головка
- Мед – 1 ч. л.
- Гірчиця в зернах – 1 ст. л.
- Копчена паприка – 1,5 ч. л.
- Розмарин – 1,5 ч. л.
- Соєвий соус – 100 мл
- Кетчуп або томатний соус – 100 г
Спосіб приготування:
- Ребра промиваємо та добре обсушуємо серветками. Робимо з обох боків реберець легкі надрізи, щоб спеції краще проникли всередину.
- Натираємо ребра сіллю та перцем. Загортаємо їх у фольгу або пергамент.
- Ставимо в духовку при 180°C на 1 годину. Поки ребра запікаються, готуємо маринад.
- Вичавлюємо часник та додаємо до нього мед, кетчуп і гірчицю в зернах. Кладемо також копчену паприку та розмарин. Вливаємо соєвий соус.
- Все ретельно перемішуємо. Дістаємо ребра з духовки, розгортаємо їх та змащуємо їх ароматним маринадом.
- Ставимо реберця назад у духовку. При 180°C готуємо ще 20-30 хвилин до красивої карамельної скоринки.
Залишається лише дістати ребра, нарізати порційно та подати гарячими. Також ми ділились рецептом особливо апетитного плову.