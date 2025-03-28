Красивий рулет "Мозаїка" з найдешевшого сала: як приготувати апетитну закуску (відео)
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Смачна закуска, яка точно сподобається любителям сала
М’ясні закуски — це відмінна альтернатива магазинній ковбасі. Ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет. Тепер поділимось рецептом апетитної закуски з найдешевшого, найтоншого сала.
Рулет "Мозаїка" виручить вас у випадках, коли потрібно перекусити ситно і смачно. А приготування дуже просте. Як зробити таку закуску, розповіла кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко.
Інгредієнти:
- Сало – 1 кг
- Яйця – 1 шт
- Цибуля – 1 шт
- Морква – 1 шт
- Перець чилі — 1 шт
- Сіль — 1 ст. л. (без гірки)
- Часник — до смаку
- Спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Сало нарізаємо на тоненькі брусочки. Цибулю та перець чилі дрібно кришимо. Моркву натираємо на крупну тертку.
- Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином. Все перемішуємо, солимо, додаємо спеції.
- Розрізаємо рукав і розстеляємо на поверхні. Викладаємо масу з сала та, підгортаючи, формуємо щільну "ковбасу".
- Закручуємо в плівку, фіксуємо краї. Викладаємо в каструлю, заливаємо водою.
- На невеликому вогні відварюємо 40 хвилин після закипання. Готовий рулет охолоджуємо під гнітом, з ним же ставимо на ніч в холодильник для стабілізації.
Коли закуска стабілізується, її можна буде легко нарізати. Смачно їсти її просто з хлібом або смаженою картоплею. Також ми розповідали, як приготувати смачні відбивні.