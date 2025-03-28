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Красивий рулет "Мозаїка" з найдешевшого сала: як приготувати апетитну закуску (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт на кожен день
Чудовий рецепт на кожен день. Фото Скриншот з відео

Смачна закуска, яка точно сподобається любителям сала

М’ясні закуски — це відмінна альтернатива магазинній ковбасі. Ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет. Тепер поділимось рецептом апетитної закуски з найдешевшого, найтоншого сала.

Рулет "Мозаїка" виручить вас у випадках, коли потрібно перекусити ситно і смачно. А приготування дуже просте. Як зробити таку закуску, розповіла кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко.

Інгредієнти:

  • Сало – 1 кг
  • Яйця – 1 шт
  • Цибуля – 1 шт
  • Морква – 1 шт
  • Перець чилі — 1 шт
  • Сіль — 1 ст. л. (без гірки)
  • Часник — до смаку
  • Спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Сало нарізаємо на тоненькі брусочки. Цибулю та перець чилі дрібно кришимо. Моркву натираємо на крупну тертку.
  2. Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином. Все перемішуємо, солимо, додаємо спеції.
  3. Розрізаємо рукав і розстеляємо на поверхні. Викладаємо масу з сала та, підгортаючи, формуємо щільну "ковбасу".
  4. Закручуємо в плівку, фіксуємо краї. Викладаємо в каструлю, заливаємо водою.
  5. На невеликому вогні відварюємо 40 хвилин після закипання. Готовий рулет охолоджуємо під гнітом, з ним же ставимо на ніч в холодильник для стабілізації.

Коли закуска стабілізується, її можна буде легко нарізати. Смачно їсти її просто з хлібом або смаженою картоплею. Також ми розповідали, як приготувати смачні відбивні.

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#Рецепт #Рулет #Сало #Закуска