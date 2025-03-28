Красивий рулет "Мозаїка" з найдешевшого сала: як приготувати апетитну закуску (відео)

Смачна закуска, яка точно сподобається любителям сала

М’ясні закуски — це відмінна альтернатива магазинній ковбасі. Ми розповідали, як приготувати м’ясний рулет. Тепер поділимось рецептом апетитної закуски з найдешевшого, найтоншого сала.

Рулет "Мозаїка" виручить вас у випадках, коли потрібно перекусити ситно і смачно. А приготування дуже просте. Як зробити таку закуску, розповіла кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко.

Інгредієнти:

Сало – 1 кг

Яйця – 1 шт

Цибуля – 1 шт

Морква – 1 шт

Перець чилі — 1 шт

Сіль — 1 ст. л. (без гірки)

Часник — до смаку

Спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Сало нарізаємо на тоненькі брусочки. Цибулю та перець чилі дрібно кришимо. Моркву натираємо на крупну тертку. Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином. Все перемішуємо, солимо, додаємо спеції. Розрізаємо рукав і розстеляємо на поверхні. Викладаємо масу з сала та, підгортаючи, формуємо щільну "ковбасу". Закручуємо в плівку, фіксуємо краї. Викладаємо в каструлю, заливаємо водою. На невеликому вогні відварюємо 40 хвилин після закипання. Готовий рулет охолоджуємо під гнітом, з ним же ставимо на ніч в холодильник для стабілізації.

Коли закуска стабілізується, її можна буде легко нарізати. Смачно їсти її просто з хлібом або смаженою картоплею. Також ми розповідали, як приготувати смачні відбивні.