Іще один варіант великодньої випічки: краффін з маковою начинкою ви приготуєте за 30 хвилин (відео)

Виглядає дуже ефектно.

Паска з родзинками — це завжди класика святкового столу, але якщо ви хочете додати ще один смачний акцент до вашого меню, спробуйте краффіни з маком! Ці ніжні та пухнасті булочки з ароматним маковим начинням стануть чудовим доповненням до вашого сніданку чи чаювання.

Їх смак вражає, а текстура залишає незабутнє враження. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати краффін з маком

Інгредієнти:

2 яйця;

80 г цукру;

100 мл молока;

40 г сметани;

10 г сухих дріжджів;

дрібка солі, ваніль;

цедра 1 лимона;

борошно 400 г (+ борошно для присипки поверхні);

25 г вершкового масла;

Макова начинка:

250 г маку;

250 мл молока;

100 г цукру;

1 білок;

80 г олії для змащування тіста;

Спосіб приготування:

1.Для приготувати опари з'єднати тепле молоко, дріжджі, ложку цукру та ложку борошна із загальної кількості та залишити на 10-15 хвилин.

2.Для приготування тіста яйця, цукор, сіль, ваніль, сметану та цедру змішати, додати опару, борошно та замісити тісто. Перекласти його на поверхню, додати м'яке вершкове масло, вимісити до гладкості 10 хвилин. Вимішане тісто повинне злегка липнути до рук, якщо липне занадто, то підсипати трохи борошна. Залишити тісто підходити на півтори-дві години.

3.Для приготування макової начинки з'єднати мак, молоко, цукор і варити на найменшому вогні 20-30 хвилин, щоб залишився лише мак. Збити у блендері.

4.Розділити тісто на 3 частини, кожну розгорнути та сформувати паски. Перекласти їх у форми та залишити на 40 хвилин.

5.Випікати у заздалегідь розігртій до 180 градусів духовці 30 хвилин на рівні нижче середнього при 180°С.