Еще один вариант пасхальной выпечки: краффин с маковой начинкой вы приготовите за 30 минут (видео)
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Паска с изюмом – это всегда классика праздничного стола, но если вы хотите добавить еще один вкусный акцент к вашему меню, попробуйте краффины с маком! Эти нежные и пушистые булочки с ароматной маковой утварью станут прекрасным дополнением к вашему завтраку или чаепитию.
Их вкус поражает, а текстура оставляет незабываемое впечатление. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить краффин с маком
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 80 г сахара;
- 100 мл молока;
- 40 г сметаны;
- 10 г сухих дрожжей;
- щепотка соли, ваниль;
- цедра 1 лимона;
- мука 400 г (+ мука для присыпки поверхности);
- 25 г сливочного масла;
Маковая начинка:
- 250 г мака;
- 250 мл молока;
- 100 г сахара;
- 1 белок;
- 80 г масла для смазки теста;
Способ приготовления:
1.Для приготовления опары соединить теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставить на 10-15 минут.
2.Для приготовления теста яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешать, добавить опару, муку и замесить тесто. Переложить его на поверхность, добавить мягкое сливочное масло, вымесить до 10 минут гладкости. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпать немного муки. Оставить тесто подходить на полтора-два часа.
3.Для приготовления маковой начинки соединить мак, молоко, сахар и варить на маленьком огне 20-30 минут, чтобы остался только мак. Сбить в блендере.
4.Разделить тесто на 3 части, каждую развернуть и сформовать пояски. Переложить в формы и оставить на 40 минут.
5.Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут на уровне ниже среднего при 180°С.