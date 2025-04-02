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Еще один вариант пасхальной выпечки: краффин с маковой начинкой вы приготовите за 30 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинальный, красивый, румяный, очень вкусный
Оригинальный, красивый, румяный, очень вкусный. Фото instagram.com

Выглядит очень эффектно

Паска с изюмом – это всегда классика праздничного стола, но если вы хотите добавить еще один вкусный акцент к вашему меню, попробуйте краффины с маком! Эти нежные и пушистые булочки с ароматной маковой утварью станут прекрасным дополнением к вашему завтраку или чаепитию.

Их вкус поражает, а текстура оставляет незабываемое впечатление. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить краффин с маком

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 80 г сахара;
  • 100 мл молока;
  • 40 г сметаны;
  • 10 г сухих дрожжей;
  • щепотка соли, ваниль;
  • цедра 1 лимона;
  • мука 400 г (+ мука для присыпки поверхности);
  • 25 г сливочного масла;

Маковая начинка:

  • 250 г мака;
  • 250 мл молока;
  • 100 г сахара;
  • 1 белок;
  • 80 г масла для смазки теста;

Способ приготовления:

1.Для приготовления опары соединить теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставить на 10-15 минут.

2.Для приготовления теста яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешать, добавить опару, муку и замесить тесто. Переложить его на поверхность, добавить мягкое сливочное масло, вымесить до 10 минут гладкости. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпать немного муки. Оставить тесто подходить на полтора-два часа.

3.Для приготовления маковой начинки соединить мак, молоко, сахар и варить на маленьком огне 20-30 минут, чтобы остался только мак. Сбить в блендере.

4.Разделить тесто на 3 части, каждую развернуть и сформовать пояски. Переложить в формы и оставить на 40 минут.

5.Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут на уровне ниже среднего при 180°С.

Теги:
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