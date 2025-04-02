Еще один вариант пасхальной выпечки: краффин с маковой начинкой вы приготовите за 30 минут (видео)

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Паска с изюмом – это всегда классика праздничного стола, но если вы хотите добавить еще один вкусный акцент к вашему меню, попробуйте краффины с маком! Эти нежные и пушистые булочки с ароматной маковой утварью станут прекрасным дополнением к вашему завтраку или чаепитию.

Их вкус поражает, а текстура оставляет незабываемое впечатление. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить краффин с маком

Ингредиенты:

2 яйца;

80 г сахара;

100 мл молока;

40 г сметаны;

10 г сухих дрожжей;

щепотка соли, ваниль;

цедра 1 лимона;

мука 400 г (+ мука для присыпки поверхности);

25 г сливочного масла;

Маковая начинка:

250 г мака;

250 мл молока;

100 г сахара;

1 белок;

80 г масла для смазки теста;

Способ приготовления:

1.Для приготовления опары соединить теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставить на 10-15 минут.

2.Для приготовления теста яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешать, добавить опару, муку и замесить тесто. Переложить его на поверхность, добавить мягкое сливочное масло, вымесить до 10 минут гладкости. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпать немного муки. Оставить тесто подходить на полтора-два часа.

3.Для приготовления маковой начинки соединить мак, молоко, сахар и варить на маленьком огне 20-30 минут, чтобы остался только мак. Сбить в блендере.

4.Разделить тесто на 3 части, каждую развернуть и сформовать пояски. Переложить в формы и оставить на 40 минут.

5.Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут на уровне ниже среднего при 180°С.