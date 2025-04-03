Така паска випікається всього 30 хвилин: рецепт для лінивих господинь (відео)

Готується швидко та просто

Рецептів паски існує безліч – від класичних, які потребують годинного вистоювання, до швидких, але не менш смачних варіантів. Якщо ви хочете приготувати ніжну, пухку паску без зайвих клопотів, цей рецепт саме для вас!

Усього 30 хвилин у духовці – і на вашому столі буде ароматна, м’яка святкова випічка, яка не поступається традиційній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana_bake".

Як приготувати пухку паску

Інгредієнти для тіста:

борошно – 600-700 г;

цукор – 180 г;

дріжджі – 14 г сухі;

сіль – 0,5 ч. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

яйця – 6 шт.;

масло – 300 г (82 %);

родзинки – 300 г (замочити в апельсиновому соку);

Спосіб приготування:

1.Зʼєднати всі сухі інгредієнти.

2.Додати яйця та замішати тісто руками або міксером. Приблизно 10 хвилин потрібно місити.

3.Далі поступово додати холодне масло шматочками та не припиняти замішувати – це має тривати ще 15 хвилин.

4.В кінці додати замочені родзинки (смачніше, якщо замочити його не у воді, а в апельсиновому соку). Готове тісто спочатку залишити в теплі, щоб піднялося, а потім поставити в холодильник на 6-10 годин.

5.Після холодильника розділити тісто по формочках і залишити підніматися в теплі на 2 години.

6.Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів (орієнтуйтесь на свою духовку).