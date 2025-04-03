Такая паска выпекается всего 30 минут: рецепт для ленивых хозяек (видео)
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Готовится быстро и просто
Рецептов пасок существует множество – от классических, требующих часовой расстойки, до быстрых, но не менее вкусных вариантов. Если вы хотите приготовить нежную, рыхлую паску без лишних хлопот, этот рецепт именно для вас!
Всего 30 минут в духовке – и на вашем столе будет ароматная, мягкая праздничная выпечка, не уступающая традиционной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana_bake".
Как приготовить рыхлую паску
Ингредиенты для теста:
- мука – 600-700 г;
- сахар – 180 г;
- дрожжи – 14 г сухие;
- соль – 0,5 ч. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- яйца – 6 шт.;
- масло – 300 г (82 %);
- изюм – 300 г (замочить в апельсиновом соке);
Способ приготовления:
1.Соединить все сухие ингредиенты.
2.Добавить яйца и замешать тесто руками или миксером. Приблизительно 10 минут нужно месить.
3.Далее постепенно добавить холодное масло кусочками и не прекращать замешивать – это должно продолжаться еще 15 минут.
4.В конце добавить замоченные изюм (вкуснее, если замочить его не в воде, а в апельсиновом соке). Готовое тесто сначала оставить в тепле, чтобы поднялось, а затем поставить в холодильник на 6-10 часов.
5.После холодильника разделить тесто по формочкам и оставить подниматься в тепле на 2 часа.
6.Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов (ориентируйтесь на духовку).