Такая паска выпекается всего 30 минут: рецепт для ленивых хозяек (видео)

Готовится быстро и просто

Рецептов пасок существует множество – от классических, требующих часовой расстойки, до быстрых, но не менее вкусных вариантов. Если вы хотите приготовить нежную, рыхлую паску без лишних хлопот, этот рецепт именно для вас!

Всего 30 минут в духовке – и на вашем столе будет ароматная, мягкая праздничная выпечка, не уступающая традиционной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana_bake".

Как приготовить рыхлую паску

Ингредиенты для теста:

мука – 600-700 г;

сахар – 180 г;

дрожжи – 14 г сухие;

соль – 0,5 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

яйца – 6 шт.;

масло – 300 г (82 %);

изюм – 300 г (замочить в апельсиновом соке);

Способ приготовления:

1.Соединить все сухие ингредиенты.

2.Добавить яйца и замешать тесто руками или миксером. Приблизительно 10 минут нужно месить.

3.Далее постепенно добавить холодное масло кусочками и не прекращать замешивать – это должно продолжаться еще 15 минут.

4.В конце добавить замоченные изюм (вкуснее, если замочить его не в воде, а в апельсиновом соке). Готовое тесто сначала оставить в тепле, чтобы поднялось, а затем поставить в холодильник на 6-10 часов.

5.После холодильника разделить тесто по формочкам и оставить подниматься в тепле на 2 часа.

6.Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов (ориентируйтесь на духовку).