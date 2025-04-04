Оладки зі смаком яблучного штруделя: як приготувати смачну страву за лічені хвилини (відео)
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Впораються навіть кулінари-початківці
Чи не найпопулярнішою випічкою з яблуками є шарлотка – проста, ароматна і завжди смачна. Але якщо хочеться чогось швидкого, ніжного і ще більш затишного, варто приготувати яблучні оладки!
Вони виходять пухкими, з легкою кислинкою та приємним яблучним ароматом. Ідеальний варіант для сніданку або чаювання, особливо в прохолодну пору року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- 250 г кефіру 2,5%;
- 1 яйце;
- дрібка солі;
- 20 г цукру (1 ст. л.);
- 200 г борошна;
- 2 г соди (1/2 ч. л.);
- 1 ч. л. кориці;
- 2 середніх яблука;
Спосіб приготування:
1.Кефір трохи підігріти – він має бути теплим, але не гарячим.
2.Додати цукор, яйце, сіль – добре перемішати. Всипати борошно з корицею, замісити однорідне тісто.
3.Додати соду, ще раз добре перемішати та залишити, доки гріється сковорода.
4.Яблука очистити, нарізати кільцями, видалити серцевину. Кожне кільце вмочити у тісто і викласти на добре розігріту сковорідку.
5.Смажити на повільному вогні по 3-4 хвилини з кожного боку.