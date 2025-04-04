Оладки зі смаком яблучного штруделя: як приготувати смачну страву за лічені хвилини (відео)

Впораються навіть кулінари-початківці

Чи не найпопулярнішою випічкою з яблуками є шарлотка – проста, ароматна і завжди смачна. Але якщо хочеться чогось швидкого, ніжного і ще більш затишного, варто приготувати яблучні оладки!

Вони виходять пухкими, з легкою кислинкою та приємним яблучним ароматом. Ідеальний варіант для сніданку або чаювання, особливо в прохолодну пору року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

250 г кефіру 2,5%;

1 яйце;

дрібка солі;

20 г цукру (1 ст. л.);

200 г борошна;

2 г соди (1/2 ч. л.);

1 ч. л. кориці;

2 середніх яблука;

Спосіб приготування:

1.Кефір трохи підігріти – він має бути теплим, але не гарячим.

2.Додати цукор, яйце, сіль – добре перемішати. Всипати борошно з корицею, замісити однорідне тісто.

3.Додати соду, ще раз добре перемішати та залишити, доки гріється сковорода.

4.Яблука очистити, нарізати кільцями, видалити серцевину. Кожне кільце вмочити у тісто і викласти на добре розігріту сковорідку.

5.Смажити на повільному вогні по 3-4 хвилини з кожного боку.