Оладьи со вкусом яблочного штруделя: как приготовить вкусное блюдо за считанные минуты (видео)

Справятся даже начинающие кулинары

Едва ли не самой популярной выпечкой с яблоками является шарлотка – простая, ароматная и всегда вкусная. Но если хочется чего-нибудь быстрого, нежного и еще более уютного, следует приготовить яблочные оладьи!

Они получаются рыхлыми, с легкой кислинкой и приятным яблочным ароматом. Идеальный вариант для завтрака или чаепития, особенно в прохладное время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

250 г кефира 2,5%;

1 яйцо;

щепотка соли;

20 г сахара (1 ст. л.);

200 г муки;

2 г соды (1/2 ч. л.);

1 ч. л. корицы;

2 средних яблока;

Способ приготовления:

1.Кефир немного подогреть – он должен быть теплым, но не горячим.

2.Добавить сахар, яйцо, соль – хорошо перемешать. Всыпать муку с корицей, замесить однородное тесто.

3.Добавить соду, еще раз хорошо перемешать и оставить, пока греется сковорода.

4.Яблоки очистить, порезать кольцами, удалить сердцевину. Каждое кольцо обмакнуть в тесто и выложить на хорошо разогретую сковороду.

5.Жарить на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны.