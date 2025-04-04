Оладьи со вкусом яблочного штруделя: как приготовить вкусное блюдо за считанные минуты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Справятся даже начинающие кулинары
Едва ли не самой популярной выпечкой с яблоками является шарлотка – простая, ароматная и всегда вкусная. Но если хочется чего-нибудь быстрого, нежного и еще более уютного, следует приготовить яблочные оладьи!
Они получаются рыхлыми, с легкой кислинкой и приятным яблочным ароматом. Идеальный вариант для завтрака или чаепития, особенно в прохладное время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- 250 г кефира 2,5%;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- 20 г сахара (1 ст. л.);
- 200 г муки;
- 2 г соды (1/2 ч. л.);
- 1 ч. л. корицы;
- 2 средних яблока;
Способ приготовления:
1.Кефир немного подогреть – он должен быть теплым, но не горячим.
2.Добавить сахар, яйцо, соль – хорошо перемешать. Всыпать муку с корицей, замесить однородное тесто.
3.Добавить соду, еще раз хорошо перемешать и оставить, пока греется сковорода.
4.Яблоки очистить, порезать кольцами, удалить сердцевину. Каждое кольцо обмакнуть в тесто и выложить на хорошо разогретую сковороду.
5.Жарить на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны.