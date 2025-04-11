Магазинный покупать не будете: как приготовить майонез за две минуты и без сырых яиц (видео)
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Приготовите без лишних усилий
У каждой хозяйки есть свои кулинарные секреты, и домашний майонез – один из тех ингредиентов, который может сделать любое блюдо особенным. Без него трудно представить праздничный стол: селедка под шубой, оливье, мимоза – эти салаты как бы созданы, чтобы сочетаться с нежным соусом.
Но не всем по душе использовать сырые яйца. Именно поэтому мы подготовили простой и безопасный рецепт домашнего майонеза без сырых яиц, ничем не уступающий классическому – а, возможно, даже и лучше. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить майонез без сырых яиц
Ингредиенты:
- 150 мл молока;
- 300 мл растительного масла;
- 2 ч. л. мягкой горчицы;
- 2 ст. лимонного сока;
- 1/2 ч. л. соли без горки;
- 1,5 ч. л. сахара;
Способ приготовления:
1.Для взбивания выбрать высокую банку или пластиковую чашу, вылить туда молоко и растительное масло.
2.Ножи блендера опустить на дно посуды и начать взбивать, плавно поднимая блендер вверх и опуская.
3.Во взбитую массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.
4.Готовый майонез можно хранить не дольше трех дней.