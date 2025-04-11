Магазинный покупать не будете: как приготовить майонез за две минуты и без сырых яиц (видео)

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У каждой хозяйки есть свои кулинарные секреты, и домашний майонез – один из тех ингредиентов, который может сделать любое блюдо особенным. Без него трудно представить праздничный стол: селедка под шубой, оливье, мимоза – эти салаты как бы созданы, чтобы сочетаться с нежным соусом.

Но не всем по душе использовать сырые яйца. Именно поэтому мы подготовили простой и безопасный рецепт домашнего майонеза без сырых яиц, ничем не уступающий классическому – а, возможно, даже и лучше. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить майонез без сырых яиц

Ингредиенты:

150 мл молока;

300 мл растительного масла;

2 ч. л. мягкой горчицы;

2 ст. лимонного сока;

1/2 ч. л. соли без горки;

1,5 ч. л. сахара;

Способ приготовления:

1.Для взбивания выбрать высокую банку или пластиковую чашу, вылить туда молоко и растительное масло.

2.Ножи блендера опустить на дно посуды и начать взбивать, плавно поднимая блендер вверх и опуская.

3.Во взбитую массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.

4.Готовый майонез можно хранить не дольше трех дней.