На вечерю чи до святкового столу: салат "Дамська примха" готується всього 10 хвилин (відео)

Готується легко та просто

Варіацій салатів існує безліч. Так, можна приготувати салат з курячим філе, курагою та яйцями, заправивши майонезом. Або ж звернути увагу на ще один варіант смачного та ситного перекусу.

Йдеться про салат із загадковою назвою "Дамська примха". це вишукана страва, яка поєднує ніжність листя салату, солонуватий смак червоної риби та соковитість помідорів чері. Така комбінація смаків і текстур робить його ідеальним вибором для святкового столу чи романтичної вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати салат "Дамська примха"

Інгредієнти:

мікс салату;

1 огірок;

помідори чері;

100 г слабосоленої червоної риби;

100 г вершкового сиру;

Соус:

1 ст. л. лимонного соку;

2 ст. л. олії;

1 ч. л. меду;

1 ч. л. соєвого соусу;

1 ч. л. гірчиці у зерна;

Спосіб приготування:

1.Помідори розрізати навпіл, огірки порізати слайсами.

2.Викласти на блюдо листя салату, зверху овочі, крем-сир і нарізану шматками рибу.

3.Змішати все для соусу і полити салат.