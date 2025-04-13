На ужин или к праздничному столу: салат "Дамская причуда" готовится всего 10 минут (видео)
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Готовится легко и просто
Вариаций салатов существует множество. Так, можно приготовить салат с куриным филе, курагой и яйцами, заправив майонезом. Или обратить внимание на еще один вариант вкусного и сытного перекуса.
Речь идет о салате с загадочным названием "Дамская причуда". Это изысканное блюдо, сочетающее нежность листьев салата, солоноватый вкус красной рыбы и сочность помидоров черри. Такое сочетание вкусов и текстур делает его идеальным выбором для праздничного стола или романтического ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".
Как приготовить салат "Дамская причуда"
Ингредиенты:
- микс салата;
- 1 огурец;
- помидоры черри;
- 100 г слабосоленой красной рыбы;
- 100 г сливочного творога;
Соус:
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 2 ст. л. масла;
- 1 ч. л. меда;
- 1 ч. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. горчицы у зерна;
Способ приготовления:
1.Помидоры разрезать пополам, огурцы порезать слайсами.
2.Выложить на блюдо листья салата, сверху овощи, крем-сыр и нарезанную кусками рыбу.
3.Смешать все для соуса и полить салат.