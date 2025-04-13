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На ужин или к праздничному столу: салат "Дамская причуда" готовится всего 10 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Аппетитный и вкусный салат
Аппетитный и вкусный салат. Фото instagram.com

Готовится легко и просто

Вариаций салатов существует множество. Так, можно приготовить салат с куриным филе, курагой и яйцами, заправив майонезом. Или обратить внимание на еще один вариант вкусного и сытного перекуса.

Речь идет о салате с загадочным названием "Дамская причуда". Это изысканное блюдо, сочетающее нежность листьев салата, солоноватый вкус красной рыбы и сочность помидоров черри. Такое сочетание вкусов и текстур делает его идеальным выбором для праздничного стола или романтического ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".

Как приготовить салат "Дамская причуда"

Ингредиенты:

  • микс салата;
  • 1 огурец;
  • помидоры черри;
  • 100 г слабосоленой красной рыбы;
  • 100 г сливочного творога;

Соус:

  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 2 ст. л. масла;
  • 1 ч. л. меда;
  • 1 ч. л. соевого соуса;
  • 1 ч. л. горчицы у зерна;

Способ приготовления:

1.Помидоры разрезать пополам, огурцы порезать слайсами.

2.Выложить на блюдо листья салата, сверху овощи, крем-сыр и нарезанную кусками рыбу.

3.Смешать все для соуса и полить салат.

Теги:
#Салат #Красная рыба #Готовим дома