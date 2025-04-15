Деруни вийдуть ще смачнішими: з яким соусом їх подати (відео)

Готувати їх дуже просто, а продукти доступні та недорогі

Рецептів дерунів існує безліч — від класичних до оригінальних варіацій. Як, наприклад, великий панський дерун, який вражає своєю масштабністю і смачним доповненням.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати деруни з грибним соусом. Це смачне та ситне поєднання, яке вразить навіть найвибагливіших гурманів. Картопляні деруни, з золотистою хрусткою скоринкою, і ароматний грибний соус створюють ідеальну страву для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати деруни з грибним соусом

Інгредієнти:

500 г печериць;

1 цибуля;

300-400 мл вершків 10-15%;

1 ст. л. борошна;

сіль, перець — до смаку;

Деруни:

1 кг картоплі;

2 цибулі;

1 яйце;

1 ст. л. борошна;

сіль — до смаку

Спосіб приготування:

1. Для приготування соусу обсмажити гриби з цибулею, додати вершки, борошно для густини та спеції.

2. Натерти картоплю, цибулю. Додати борошно, яйце та спеції, перемішати.

3. Обсмажити до золотистості.

4.Подавати деруни з грибним соусом.