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Деруни вийдуть ще смачнішими: з яким соусом їх подати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, рум'яні, апетитні, для всієї сім'ї
Смачні, рум'яні, апетитні, для всієї сім'ї. Фото instagram.com

Готувати їх дуже просто, а продукти доступні та недорогі

Рецептів дерунів існує безліч — від класичних до оригінальних варіацій. Як, наприклад, великий панський дерун, який вражає своєю масштабністю і смачним доповненням.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати деруни з грибним соусом. Це смачне та ситне поєднання, яке вразить навіть найвибагливіших гурманів. Картопляні деруни, з золотистою хрусткою скоринкою, і ароматний грибний соус створюють ідеальну страву для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати деруни з грибним соусом

Інгредієнти:

  • 500 г печериць;
  • 1 цибуля;
  • 300-400 мл вершків 10-15%;
  • 1 ст. л. борошна;
  • сіль, перець — до смаку;

Деруни:

  • 1 кг картоплі;
  • 2 цибулі;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. л. борошна;
  • сіль — до смаку

Спосіб приготування:

1. Для приготування соусу обсмажити гриби з цибулею, додати вершки, борошно для густини та спеції.

2. Натерти картоплю, цибулю. Додати борошно, яйце та спеції, перемішати.

3. Обсмажити до золотистості.

4.Подавати деруни з грибним соусом.

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