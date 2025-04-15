Деруни вийдуть ще смачнішими: з яким соусом їх подати (відео)
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Готувати їх дуже просто, а продукти доступні та недорогі
Рецептів дерунів існує безліч — від класичних до оригінальних варіацій. Як, наприклад, великий панський дерун, який вражає своєю масштабністю і смачним доповненням.
А сьогодні ми пропонуємо приготувати деруни з грибним соусом. Це смачне та ситне поєднання, яке вразить навіть найвибагливіших гурманів. Картопляні деруни, з золотистою хрусткою скоринкою, і ароматний грибний соус створюють ідеальну страву для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".
Як приготувати деруни з грибним соусом
Інгредієнти:
- 500 г печериць;
- 1 цибуля;
- 300-400 мл вершків 10-15%;
- 1 ст. л. борошна;
- сіль, перець — до смаку;
Деруни:
- 1 кг картоплі;
- 2 цибулі;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. борошна;
- сіль — до смаку
Спосіб приготування:
1. Для приготування соусу обсмажити гриби з цибулею, додати вершки, борошно для густини та спеції.
2. Натерти картоплю, цибулю. Додати борошно, яйце та спеції, перемішати.
3. Обсмажити до золотистості.
4.Подавати деруни з грибним соусом.