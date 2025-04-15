Деруны получатся еще вкуснее: с каким соусом их подать (видео)
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Готовить их очень просто, а продукты доступные и недорогие
Рецептов дерунов существует множество – от классических до оригинальных вариаций. Как, например, большой панский дерун, поражающий своей масштабностью и вкусным дополнением.
А сегодня мы предлагаем приготовить драники с грибным соусом. Это вкусное и сытное сочетание, которое поразит даже самых взыскательных гурманов. Картофельные драники, с золотистой хрустящей корочкой, и ароматный грибной соус создают идеальное блюдо для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".
Как приготовить деруны с грибным соусом
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов;
- 1 лук;
- 300-400 мл сливок 10-15%;
- 1 ст. л. муки;
- соль, перец — по вкусу;
Драники:
- 1 кг картофеля;
- 2 лука;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. муки;
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления соуса обжарить грибы с луком, добавить сливки, муку для густоты и специи.
2. Натереть картофель, лук. Добавить муку, яйцо и специи, перемешать.
3. Обжарить до золотистости.
4.Подавать драники с грибным соусом.