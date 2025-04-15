Деруны получатся еще вкуснее: с каким соусом их подать (видео)

Готовить их очень просто, а продукты доступные и недорогие

Рецептов дерунов существует множество – от классических до оригинальных вариаций. Как, например, большой панский дерун, поражающий своей масштабностью и вкусным дополнением.

А сегодня мы предлагаем приготовить драники с грибным соусом. Это вкусное и сытное сочетание, которое поразит даже самых взыскательных гурманов. Картофельные драники, с золотистой хрустящей корочкой, и ароматный грибной соус создают идеальное блюдо для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".

Как приготовить деруны с грибным соусом

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

1 лук;

300-400 мл сливок 10-15%;

1 ст. л. муки;

соль, перец — по вкусу;

Драники:

1 кг картофеля;

2 лука;

1 яйцо;

1 ст. л. муки;

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления соуса обжарить грибы с луком, добавить сливки, муку для густоты и специи.

2. Натереть картофель, лук. Добавить муку, яйцо и специи, перемешать.

3. Обжарить до золотистости.

4.Подавать драники с грибным соусом.