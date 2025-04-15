Укр

Деруны получатся еще вкуснее: с каким соусом их подать (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусные, румяные, аппетитные, для всей семьи
Вкусные, румяные, аппетитные, для всей семьи. Фото instagram.com

Готовить их очень просто, а продукты доступные и недорогие

Рецептов дерунов существует множество – от классических до оригинальных вариаций. Как, например, большой панский дерун, поражающий своей масштабностью и вкусным дополнением.

А сегодня мы предлагаем приготовить драники с грибным соусом. Это вкусное и сытное сочетание, которое поразит даже самых взыскательных гурманов. Картофельные драники, с золотистой хрустящей корочкой, и ароматный грибной соус создают идеальное блюдо для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".

Как приготовить деруны с грибным соусом

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов;
  • 1 лук;
  • 300-400 мл сливок 10-15%;
  • 1 ст. л. муки;
  • соль, перец — по вкусу;

Драники:

  • 1 кг картофеля;
  • 2 лука;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. муки;
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления соуса обжарить грибы с луком, добавить сливки, муку для густоты и специи.

2. Натереть картофель, лук. Добавить муку, яйцо и специи, перемешать.

3. Обжарить до золотистости.

4.Подавать драники с грибным соусом.

Теги:
#Соус #Грибы #Драники #Готовим дома