Положите в пасхальную корзину: как вкусно запечь подчеревину (видео)
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Хорошая альтернатива покупной колбасе
Еще задолго до Пасхи хозяйки начинают тщательно планировать, что положить в праздничную корзину. Все должно быть не только вкусным, но и символическим: душистая паска с румяной корочкой, символизирующей Христа — хлеб жизни, пасхальные яйца — как знак новой жизни, ароматная колбаска, сыр, масло, хрен и, конечно же, мясные блюда.
Среди них почетное место занимает сочная, ароматная подчеревина – с хрустящей кожурой, пряным маринадом и нежной серединкой. Именно такое блюдо станет достойным украшением как корзины, так и пасхального стола, сохраняя традиции и придавая особый вкус великому празднику. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozina_food0".
Как приготовить подчеревину
Ингредиенты:
- 1,5 кг подчеревины;
- 1,5 ст. л. соли;
- 3 ст. л. соевого соуса;
- 3 ст. л. майонеза;
- 6 зубчиков чеснока;
- перец, паприка;
Способ приготовления:
1. Мясо посолить, поперчить, добавить тертый чеснок.
2.Влить соевый соус, майонез, перемешать и сверху накрыть пищевой пленкой.
3. Запекать при температуре 180 градусов 1 час, разрезать рукав и запекать еще 30 минут.