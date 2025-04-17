Вийде смачніше, ніж червона риба: як потушкувати скумбрію з томатною пастою та овочевою засмажкою (відео)

Найкраща бюджетна вечеря для всієї сім'ї

Скумбрія — одна з найпопулярніших риб на нашому столі: доступна, поживна й смачна. Її запікають у духовці, смажать на сковороді, готують на грилі або маринують — з цибулею, спеціями та лимонним соком.

А ще скумбрія чудово смакує тушкованою в томатному соусі. Така страва поєднує в собі ніжну рибу й насичений кисло-солодкий смак соусу, чудово пасує до картоплі, рису чи просто шматочка свіжого хліба. Це простий, але водночас дуже домашній і душевний рецепт, який хочеться готувати знову і знову. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як потушкувати скумбрію з томатною пастою

Інгредієнти:

2 скумбрії с/м;

2 цибулі;

1 морква;

5 ст. л томатного соусу;

1 ст. л томатної пасти;

3 ст. л олії;

1 склянка води (300 мл);

перець мелений;

суміш перців горошком;

ароматний перець;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати кубиками.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Обсмажити овочі, додати спеції, томатну пасту і протушкувати.

4.Скумбрію почистити, промити, нарізати на шматочки. Викласти зверху на овочі.

5.Покласти зверху шар засмажки, влити воду та тушкувати під кришкою до готовності, близько 30 хвилин.