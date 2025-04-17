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Вийде смачніше, ніж червона риба: як потушкувати скумбрію з томатною пастою та овочевою засмажкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Дуже м'яка та ніжна
Дуже м'яка та ніжна. Фото instagram.com

Найкраща бюджетна вечеря для всієї сім'ї

Скумбрія — одна з найпопулярніших риб на нашому столі: доступна, поживна й смачна. Її запікають у духовці, смажать на сковороді, готують на грилі або маринують — з цибулею, спеціями та лимонним соком.

А ще скумбрія чудово смакує тушкованою в томатному соусі. Така страва поєднує в собі ніжну рибу й насичений кисло-солодкий смак соусу, чудово пасує до картоплі, рису чи просто шматочка свіжого хліба. Це простий, але водночас дуже домашній і душевний рецепт, який хочеться готувати знову і знову. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як потушкувати скумбрію з томатною пастою

Інгредієнти:

  • 2 скумбрії с/м;
  • 2 цибулі;
  • 1 морква;
  • 5 ст. л томатного соусу;
  • 1 ст. л томатної пасти;
  • 3 ст. л олії;
  • 1 склянка води (300 мл);
  • перець мелений;
  • суміш перців горошком;
  • ароматний перець;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати кубиками.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Обсмажити овочі, додати спеції, томатну пасту і протушкувати.

4.Скумбрію почистити, промити, нарізати на шматочки. Викласти зверху на овочі.

5.Покласти зверху шар засмажки, влити воду та тушкувати під кришкою до готовності, близько 30 хвилин.

Теги:
#Скумбрія #Томатна паста #Готуємо вдома