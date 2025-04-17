Вийде смачніше, ніж червона риба: як потушкувати скумбрію з томатною пастою та овочевою засмажкою (відео)
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Найкраща бюджетна вечеря для всієї сім'ї
Скумбрія — одна з найпопулярніших риб на нашому столі: доступна, поживна й смачна. Її запікають у духовці, смажать на сковороді, готують на грилі або маринують — з цибулею, спеціями та лимонним соком.
А ще скумбрія чудово смакує тушкованою в томатному соусі. Така страва поєднує в собі ніжну рибу й насичений кисло-солодкий смак соусу, чудово пасує до картоплі, рису чи просто шматочка свіжого хліба. Це простий, але водночас дуже домашній і душевний рецепт, який хочеться готувати знову і знову. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".
Як потушкувати скумбрію з томатною пастою
Інгредієнти:
- 2 скумбрії с/м;
- 2 цибулі;
- 1 морква;
- 5 ст. л томатного соусу;
- 1 ст. л томатної пасти;
- 3 ст. л олії;
- 1 склянка води (300 мл);
- перець мелений;
- суміш перців горошком;
- ароматний перець;
Спосіб приготування:
1.Цибулю нарізати кубиками.
2.Моркву натерти на великій тертці.
3.Обсмажити овочі, додати спеції, томатну пасту і протушкувати.
4.Скумбрію почистити, промити, нарізати на шматочки. Викласти зверху на овочі.
5.Покласти зверху шар засмажки, влити воду та тушкувати під кришкою до готовності, близько 30 хвилин.