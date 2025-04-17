Получится вкуснее красной рыбы: как потушить скумбрию с томатной пастой и овощной зажаркой (видео)

Лучший бюджетный ужин для всей семьи

Скумбрия – одна из самых популярных рыб на нашем столе: доступная, питательная и вкусная. Ее запекают в духовке, готовят на гриле или маринуют – с луком, специями и лимонным соком.

А еще скумбрия получается очень вкусной, если ее потушить в томатном соусе. Такое блюдо сочетает в себе нежную рыбу и насыщенный кисло-сладкий вкус соуса, отлично подходит к картофелю, рису или просто кусочку свежего хлеба. Это простой, но вместе с тем очень домашний и душевный рецепт, который хочется готовить снова и снова. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".

Как потушить скумбрию с томатной пастой

Ингредиенты:

2 скумбрии с/м;

2 лука;

1 морковь;

5 ст. л томатного соуса;

1 ст. л томатной пасты;

3 ст. л растительного масла;

1 стакан воды (300 мл);

перец молотый;

смесь перцев горошком;

ароматный перец;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать кубиками.

2.Морковь натереть на большой терке.

3.Обжарить овощи, добавить специи, томатную пасту и протушить.

4.Скумбрию почистить, промыть, порезать на кусочки. Выложить сверху на овощи.

5.Положить сверху слой зажарки, влить воду и тушить под крышкой до готовности около 30 минут.