Получится вкуснее красной рыбы: как потушить скумбрию с томатной пастой и овощной зажаркой (видео)
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Лучший бюджетный ужин для всей семьи
Скумбрия – одна из самых популярных рыб на нашем столе: доступная, питательная и вкусная. Ее запекают в духовке, готовят на гриле или маринуют – с луком, специями и лимонным соком.
А еще скумбрия получается очень вкусной, если ее потушить в томатном соусе. Такое блюдо сочетает в себе нежную рыбу и насыщенный кисло-сладкий вкус соуса, отлично подходит к картофелю, рису или просто кусочку свежего хлеба. Это простой, но вместе с тем очень домашний и душевный рецепт, который хочется готовить снова и снова. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".
Как потушить скумбрию с томатной пастой
Ингредиенты:
- 2 скумбрии с/м;
- 2 лука;
- 1 морковь;
- 5 ст. л томатного соуса;
- 1 ст. л томатной пасты;
- 3 ст. л растительного масла;
- 1 стакан воды (300 мл);
- перец молотый;
- смесь перцев горошком;
- ароматный перец;
Способ приготовления:
1.Лук нарезать кубиками.
2.Морковь натереть на большой терке.
3.Обжарить овощи, добавить специи, томатную пасту и протушить.
4.Скумбрию почистить, промыть, порезать на кусочки. Выложить сверху на овощи.
5.Положить сверху слой зажарки, влить воду и тушить под крышкой до готовности около 30 минут.