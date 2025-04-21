Смачно — як "Шуба", просто — як "Вінегрет": який ще салат з буряка та оселедця приготувати (відео)

Приготуєте на раз-два

Найпопулярнішим салатом з буряком та оселедцем, без сумніву, є легендарна "Шуба" — багатошарова класика святкового столу, знайома кожному з дитинства. Та ці два інгредієнти — буряк і оселедець — мають набагато більше потенціалу, ніж лише бути частиною традиційної страви. У поєднанні з простими, але влучно підібраними доповненнями вони здатні створити легший, свіжіший варіант салату, який ідеально підходить як для щоденного меню, так і для особливої події.

Такий салат не лише тішить яскравим смаком і насиченим кольором, а й дарує користь — буряк багатий на вітаміни, а оселедець додає білку й корисних жирів. Рецептом поділилась Instagram-сторінка "tanya_akopyan_recepty".

Як приготувати салат з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

оселедець;

буряк;

цибуля;

горошок чи картопля;

зелень — до смаку;

олія запашна;

гірчиця французька;

Спосіб приготування:

1.Оселедець почистити, нарізати на шматочки.

2.Буряк відварити, нарізати кубиками.

3.Цибулю та зелень нарізати.

4.Додати горошок, гірчицю та олію. Перемішати.