Смачно — як "Шуба", просто — як "Вінегрет": який ще салат з буряка та оселедця приготувати (відео)
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Приготуєте на раз-два
Найпопулярнішим салатом з буряком та оселедцем, без сумніву, є легендарна "Шуба" — багатошарова класика святкового столу, знайома кожному з дитинства. Та ці два інгредієнти — буряк і оселедець — мають набагато більше потенціалу, ніж лише бути частиною традиційної страви. У поєднанні з простими, але влучно підібраними доповненнями вони здатні створити легший, свіжіший варіант салату, який ідеально підходить як для щоденного меню, так і для особливої події.
Такий салат не лише тішить яскравим смаком і насиченим кольором, а й дарує користь — буряк багатий на вітаміни, а оселедець додає білку й корисних жирів. Рецептом поділилась Instagram-сторінка "tanya_akopyan_recepty".
Як приготувати салат з буряком та оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець;
- буряк;
- цибуля;
- горошок чи картопля;
- зелень — до смаку;
- олія запашна;
- гірчиця французька;
Спосіб приготування:
1.Оселедець почистити, нарізати на шматочки.
2.Буряк відварити, нарізати кубиками.
3.Цибулю та зелень нарізати.
4.Додати горошок, гірчицю та олію. Перемішати.