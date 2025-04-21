Вкусно — как "Шуба", просто — как "Винегрет": какой еще салат из свеклы и сельди приготовить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Приготовите на раз-два
Самым популярным салатом со свеклой и селедкой является, без сомнения, легендарная "Шуба" — многослойная классика праздничного стола, знакомая каждому из детства. Но эти два ингредиента — свекла и сельдь — имеют гораздо больше потенциала, чем быть частью традиционного блюда. В сочетании с простыми, но метко подобранными дополнениями они способны создать более легкий, свежий вариант салата, идеально подходящий как для ежедневного меню, так и для особого события.
Такой салат не только радует ярким вкусом и насыщенным цветом, но и дарит пользу — свекла богата витаминами, а сельдь добавляет белка и полезных жиров. Рецептом поделилась Instagram-страница "tanya_akopyan_recepty".
Как приготовить салат со свеклой и селедкой
Ингредиенты:
- сельдь;
- свекла;
- лук;
- горошек или картофель;
- зелень — по вкусу;
- масло душистое;
- горчица французская;
Способ приготовления:
1.Сельдь почистить, нарезать на кусочки.
2.Свеклу отварить, нарезать кубиками.
3.Лук и зелень нарезать.
4.Добавить горошек, горчицу и масло. Перемешать.