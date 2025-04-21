Вкусно — как "Шуба", просто — как "Винегрет": какой еще салат из свеклы и сельди приготовить (видео)

Приготовите на раз-два

Самым популярным салатом со свеклой и селедкой является, без сомнения, легендарная "Шуба" — многослойная классика праздничного стола, знакомая каждому из детства. Но эти два ингредиента — свекла и сельдь — имеют гораздо больше потенциала, чем быть частью традиционного блюда. В сочетании с простыми, но метко подобранными дополнениями они способны создать более легкий, свежий вариант салата, идеально подходящий как для ежедневного меню, так и для особого события.

Такой салат не только радует ярким вкусом и насыщенным цветом, но и дарит пользу — свекла богата витаминами, а сельдь добавляет белка и полезных жиров. Рецептом поделилась Instagram-страница "tanya_akopyan_recepty".

Как приготовить салат со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

сельдь;

свекла;

лук;

горошек или картофель;

зелень — по вкусу;

масло душистое;

горчица французская;

Способ приготовления:

1.Сельдь почистить, нарезать на кусочки.

2.Свеклу отварить, нарезать кубиками.

3.Лук и зелень нарезать.

4.Добавить горошек, горчицу и масло. Перемешать.