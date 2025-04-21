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Вкусно — как "Шуба", просто — как "Винегрет": какой еще салат из свеклы и сельди приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочный, нежный, красивый салат
Сочный, нежный, красивый салат. Фото instagram.com

Приготовите на раз-два

Самым популярным салатом со свеклой и селедкой является, без сомнения, легендарная "Шуба" — многослойная классика праздничного стола, знакомая каждому из детства. Но эти два ингредиента — свекла и сельдь — имеют гораздо больше потенциала, чем быть частью традиционного блюда. В сочетании с простыми, но метко подобранными дополнениями они способны создать более легкий, свежий вариант салата, идеально подходящий как для ежедневного меню, так и для особого события.

Такой салат не только радует ярким вкусом и насыщенным цветом, но и дарит пользу — свекла богата витаминами, а сельдь добавляет белка и полезных жиров. Рецептом поделилась Instagram-страница "tanya_akopyan_recepty".

Как приготовить салат со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

  • сельдь;
  • свекла;
  • лук;
  • горошек или картофель;
  • зелень — по вкусу;
  • масло душистое;
  • горчица французская;

Способ приготовления:

1.Сельдь почистить, нарезать на кусочки.

2.Свеклу отварить, нарезать кубиками.

3.Лук и зелень нарезать.

4.Добавить горошек, горчицу и масло. Перемешать.

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#Свекла #Салат #Селедка