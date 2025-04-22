Всього 15 хвилин — і обід на столі: рецепт запеченого курячого філе з сиром (відео)

Цікавий варіант приготування м'ясної закуски

З курячого філе можна приготувати безліч смачних і корисних страв — ніжні рулетики, ароматні котлети, курячі відбивні, салати, супи та навіть фаршировані човники. Це універсальний інгредієнт, який чудово поєднується з різними спеціями, овочами та соусами, дозволяючи експериментувати на кухні й щоразу створювати щось нове.

Один із найпростіших і водночас найулюбленіших варіантів — запекти філе з сиром. Усього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль — і в результаті маємо ніжне, соковите м’ясо під апетитною сирною скоринкою. Така страва ідеально підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_smachno_tyt".

Як приготувати куряче філе з сиром

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.;

сметана або майонез – 3 ст. л.;

часник – 1 зуб.;

твердий сир – 150 г;

сіль, перець, приправа до курки – за смаком;

олія для смаження;

Спосіб приготування:

1. Філе розрізати так, щоб вийшов один суцільний пласт.

2. Відбити, посолити, поперчити з обох боків.

3. На один бік ще додати приправу до курки.

4. На розігріту сковорідку з олією викласти філе.

5. Смажити з одного боку 5 хвилин на маленькому вогні.

6. Потім перевернути на інший бік, змастити сметаною з часником.

7. Посипати натертим твердим сиром.

8. Накрити кришкою та смажити 8-10 хвилин.