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Всего 15 минут – и обед на столе: рецепт запеченного куриного филе с сыром (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Перед этим блюдом невозможно устоять
Перед этим блюдом невозможно устоять. Фото instagram.com

Интересный вариант приготовления мясной закуски

Из куриного филе можно приготовить множество вкусных и полезных блюд – нежные рулетики, ароматные котлеты, куриные отбивные, салаты, супы и даже фаршированные челноки. Это универсальный ингредиент, прекрасно сочетающийся с различными специями, овощами и соусами, позволяя экспериментировать на кухне и каждый раз создавать что-нибудь новое.

Один из самых простых и одновременно любимых вариантов — запечь филе с сыром. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий — и в результате получается нежное, сочное мясо под аппетитной сырной корочкой. Такое блюдо идеально подходит как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_smachno_tyt".

Как приготовить куриное филе с сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.;
  • сметана или майонез – 3 ст. л.;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • твердый сыр – 150 г;
  • соль, перец, приправа к курице – по вкусу;
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

1. Филе разрезать так, чтобы получился один сплошной пласт.

2. Отбить, посолить, поперчить с обеих сторон.

3. На одну сторону еще добавить приправу к курице.

4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить филе.

5. Жарить с одной стороны 5 минут на маленьком огне.

6. Затем перевернуть на другую сторону, смазать сметаной с чесноком.

7. Посыпать натертым сыром.

8. Накрыть крышкой и жарить 8-10 минут.

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#Сыр #Запекание #Филе курицы