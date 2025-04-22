Всего 15 минут – и обед на столе: рецепт запеченного куриного филе с сыром (видео)
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Интересный вариант приготовления мясной закуски
Из куриного филе можно приготовить множество вкусных и полезных блюд – нежные рулетики, ароматные котлеты, куриные отбивные, салаты, супы и даже фаршированные челноки. Это универсальный ингредиент, прекрасно сочетающийся с различными специями, овощами и соусами, позволяя экспериментировать на кухне и каждый раз создавать что-нибудь новое.
Один из самых простых и одновременно любимых вариантов — запечь филе с сыром. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий — и в результате получается нежное, сочное мясо под аппетитной сырной корочкой. Такое блюдо идеально подходит как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_smachno_tyt".
Как приготовить куриное филе с сыром
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- сметана или майонез – 3 ст. л.;
- чеснок – 1 зуб.;
- твердый сыр – 150 г;
- соль, перец, приправа к курице – по вкусу;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1. Филе разрезать так, чтобы получился один сплошной пласт.
2. Отбить, посолить, поперчить с обеих сторон.
3. На одну сторону еще добавить приправу к курице.
4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить филе.
5. Жарить с одной стороны 5 минут на маленьком огне.
6. Затем перевернуть на другую сторону, смазать сметаной с чесноком.
7. Посыпать натертым сыром.
8. Накрыть крышкой и жарить 8-10 минут.