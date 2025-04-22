Біля плити стояти не доведеться: як приготувати ароматний плов у духовці (відео)
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Для справжніх поціновувачів
Плов — це ароматна, ситна страва східної кухні, що давно полюбилася й у нас. Основу становить рис, просочений спеціями, овочами та м’ясом, який під час приготування набуває особливої текстури та смаку. Готувати плов можна з різним видом м’яса — зокрема з яловичиною, яка додає страві глибокого насиченого аромату й робить її ще поживнішою.
Традиційно плов готують у казані, але не менш смачним він виходить і в духовці. Такий спосіб дозволяє рівномірно пропарити рис і м’ясо, зберегти соковитість інгредієнтів і мінімізувати клопоти. Це чудовий варіант для домашнього обіду або вечері, коли хочеться чогось смачного й ароматного без постійного стояння біля плити. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".
Як приготувати плов у духовці
Інгредієнти:
- рис – 250 г;
- куряче м’ясо – стегна або гомілки;
- морква велика – 1 шт.;
- цибуля середня – 3 шт.;
- спеції для плову;
- вода;
Спосіб приготування:
1. Курячі стегна замаринувати заздалегідь.
2. Обсмажити по кілька хвилин з кожного боку.
3. У тій самій сковорідці обсмажити цибулю та моркву.
4. Промитий рис змішати зі спеціями.
5. У скляну форму викласти засмажку.
6. Додати рис.
7. Залити все водою, щоб покривала рис.
8. Зверху викласти м'ясо.
9. Накрити фольгою.
10. Поставити в духовку за температури 180 градусів приблизно на годину.