Біля плити стояти не доведеться: як приготувати ароматний плов у духовці (відео)

Для справжніх поціновувачів

Плов — це ароматна, ситна страва східної кухні, що давно полюбилася й у нас. Основу становить рис, просочений спеціями, овочами та м’ясом, який під час приготування набуває особливої текстури та смаку. Готувати плов можна з різним видом м’яса — зокрема з яловичиною, яка додає страві глибокого насиченого аромату й робить її ще поживнішою.

Традиційно плов готують у казані, але не менш смачним він виходить і в духовці. Такий спосіб дозволяє рівномірно пропарити рис і м’ясо, зберегти соковитість інгредієнтів і мінімізувати клопоти. Це чудовий варіант для домашнього обіду або вечері, коли хочеться чогось смачного й ароматного без постійного стояння біля плити. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як приготувати плов у духовці

Інгредієнти:

рис – 250 г;

куряче м’ясо – стегна або гомілки;

морква велика – 1 шт.;

цибуля середня – 3 шт.;

спеції для плову;

вода;

Спосіб приготування:

1. Курячі стегна замаринувати заздалегідь.

2. Обсмажити по кілька хвилин з кожного боку.

3. У тій самій сковорідці обсмажити цибулю та моркву.

4. Промитий рис змішати зі спеціями.

5. У скляну форму викласти засмажку.

6. Додати рис.

7. Залити все водою, щоб покривала рис.

8. Зверху викласти м'ясо.

9. Накрити фольгою.

10. Поставити в духовку за температури 180 градусів приблизно на годину.