У плиты стоять не придется: как приготовить ароматный плов в духовке (видео)
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Для настоящих ценителей
Плов — это ароматное, сытное блюдо восточной кухни, давно полюбившееся и у нас. Основу составляет рис, пропитанный специями, овощами и мясом, который при приготовлении приобретает особую текстуру и вкус. Готовить плов можно с разным видом мяса — в частности с говядиной, которая придает блюду глубокий насыщенный аромат и делает его еще более питательным.
Традиционно плов готовят в котле, но не менее вкусным он выходит и в духовке. Такой способ позволяет равномерно пропарить рис и мясо, сохранить сочность ингредиентов и минимизировать заботы. Это отличный вариант для домашнего обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь вкусного и ароматного без постоянного стояния у плиты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".
Как приготовить плов в духовке
Ингредиенты:
- рис – 250 г;
- куриное мясо – бедра или голени;
- морковь большая – 1 шт.;
- лук средний – 3 шт.;
- специи для плова;
- вода;
Способ приготовления:
1. Куриные бедра замариновать заранее.
2. Обжарить несколько минут с каждой стороны.
3. В той же сковороде обжарить лук и морковь.
4. Промытый рис смешать со специями.
5. В стеклянную форму выложить зажарку.
6. Добавить рис.
7. Залить все водой, чтобы покрывала рис.
8. Сверху выложить мясо.
9. Накрыть фольгой.
10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно в час.