У плиты стоять не придется: как приготовить ароматный плов в духовке (видео)

Для настоящих ценителей

Плов — это ароматное, сытное блюдо восточной кухни, давно полюбившееся и у нас. Основу составляет рис, пропитанный специями, овощами и мясом, который при приготовлении приобретает особую текстуру и вкус. Готовить плов можно с разным видом мяса — в частности с говядиной, которая придает блюду глубокий насыщенный аромат и делает его еще более питательным.

Традиционно плов готовят в котле, но не менее вкусным он выходит и в духовке. Такой способ позволяет равномерно пропарить рис и мясо, сохранить сочность ингредиентов и минимизировать заботы. Это отличный вариант для домашнего обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь вкусного и ароматного без постоянного стояния у плиты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить плов в духовке

Ингредиенты:

рис – 250 г;

куриное мясо – бедра или голени;

морковь большая – 1 шт.;

лук средний – 3 шт.;

специи для плова;

вода;

Способ приготовления:

1. Куриные бедра замариновать заранее.

2. Обжарить несколько минут с каждой стороны.

3. В той же сковороде обжарить лук и морковь.

4. Промытый рис смешать со специями.

5. В стеклянную форму выложить зажарку.

6. Добавить рис.

7. Залить все водой, чтобы покрывала рис.

8. Сверху выложить мясо.

9. Накрыть фольгой.

10. Поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно в час.