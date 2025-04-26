Так курку ви ще не готували: як її потушкувати у горіховому соусі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується легко та виходить дуже смачною
Куряче м’ясо — це один із найуніверсальніших інгредієнтів на нашій кухні. Воно ніжне, дієтичне та швидко готується, що робить його ідеальним вибором як для повсякденних страв, так і для святкового столу. З курки можна створити безліч смачних варіантів: від наваристих супів до соковитих рулетів і, звісно, хрустких відбивних — золотистих зовні та соковитих всередині.
Але сьогодні ми відійдемо від класики та приготуємо курку в особливому горіховому соусі — ароматному, насиченому й ніжному водночас. Така страва поєднує в собі простоту приготування та вишуканий смак, що точно здивує і порадує навіть найвибагливіших гурманів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".
Як приготувати курку у горіховому соусі
Інгредієнти:
- курка – 1 шт.;
- волоські горіхи – 250 г;
- цибуля – 2 шт.;
- часник – 6 зубчиків;
- рослинна олія – 20 мл;
- вершкове масло – 50 г;
- лаврове листя, розмарин, перець, сіль, паприка – до смаку;
- зелень;
Спосіб приготування:
1. Курку помити, порізати на частини та обсушити.
2. Обсмажити курку на олії до золотистої скоринки.
3. У великий казан або посуд для запікання викласти обсмажену курочку.
4. Горіхи, нарізану цибулю та часник подрібнити у блендері до однорідної маси.
5. Додати до курки горіхову масу, спеції, сіль і розмарин, вершкове масло, все добре перемішати.
6. Залити водою, щоб вона заповнила половину об’єму посуду.
7. Поставити в духовку. Домашню курку тушкувати до 2 годин за температури 220 градусів. Магазинну – близько години.
8. Готову, запашну курочку посипати зверху свіжою зеленню.