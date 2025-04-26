Так курицу вы еще не готовили: как ее потушить в ореховом соусе (видео)

Готовится легко и получается очень вкусной

Куриное мясо – это один из самых универсальных ингредиентов на нашей кухне. Она нежная, диетическая и быстро готовится, что делает ее идеальным выбором как для повседневных блюд, так и для праздничного стола. Из курицы можно создать множество вкусных вариантов: от наваристых супов до сочных рулетов и, конечно, хрустящих отбивных золотистых снаружи и сочных внутри.

Но сегодня мы отойдем от классики и приготовим курицу в особом ореховом соусе — ароматном, насыщенном и нежном одновременно. Такое блюдо сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, что удивит и порадует даже самых требовательных гурманов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".

Как приготовить курицу в ореховом соусе

Ингредиенты:

курица – 1 шт.;

грецкие орехи – 250 г;

лук – 2 шт.;

чеснок – 6 зубчиков;

растительное масло – 20 мл;

сливочное масло – 50 г;

лавровые листья, розмарин, перец, соль, паприка – по вкусу;

зелень;

Способ приготовления:

1. Курицу помыть, порезать на части и обсушить.

2. Обжарить курицу на масле до золотистой корочки.

3. В большой котел или посуду для запекания выложить обжаренную курочку.

4. Орехи, нарезанный лук и чеснок измельчить в блендере до однородной массы.

5. Добавить к курице ореховую массу, специи, соль и розмарин, сливочное масло, все хорошо перемешать.

6. Залить водой, чтобы она заполнила половину объема посуды.

7. Поставить в духовку. Домашнюю курицу тушить до 2 часов при температуре 220 градусов. Магазинную – около часа.

8. Готовую, душистую курочку посыпать сверху свежей зеленью.