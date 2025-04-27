Якщо борщ та бульйон набридли: такий сирний суп з фрикадельками неодмінно оцінять близькі (відео)
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Для дітей та дорослих
Якщо борщ чи звичайний бульйон вже трохи набридли й хочеться чогось нового, але не надто складного — спробуйте приготувати сирний суп. Це ароматна, ніжна й напрочуд смачна страва, яка дарує відчуття затишку з першої ложки.
Сирний суп готується швидко, його можна адаптувати під свій смак — додати овочі, гриби, курку чи навіть бекон. Ідеальний варіант для обіду чи легкої вечері, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".
Як приготувати сирний суп з фрикадельками
Інгредієнти:
- фарш (свинина, яловичина або курятина) – 400-500 г;
- плавлений сирок – 2-3 шт.;
- макарони (дрібні) – жменя;
- картопля – 3–4 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 4 зубчики;
- кріп – пучок;
- хмелі-сунелі — до смаку;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- духмяний перець;
- сіль, чорний мелений перець – до смаку;
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
1. Картоплю очистити та нарізати кубиками.
2. Моркву натерти на великій тертці або порізати дрібним кубиком.
3. У сковороді розігріти олію.
4. Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити до м’якості.
5. У каструлю налити 3 літри води, довести до кипіння.
6. Додати картоплю і варити 10 хвилин.
7. До картоплі додати лавровий лист, духмяний перець, хмелі-сунелі та засмажку. Варити ще 5 хвилин.
8. Для фрикадельок у фарш додати сіль, чорний мелений перець, 3 подрібнені зубчики часнику та хмелі-сунелі до смаку.
9. Добре перемішати та сформувати невеликі кульки.
10. Обережно опустити фрикадельки в суп. Варити 5 хвилин, поки вони не спливуть на поверхню.
11. Додати натертий на тертці або нарізаний кубиками плавлений сирок. Помішувати, поки сир повністю не розчиниться.
12. Додати макарони, подрібнений зубчик часнику та нарізаний кріп. Довести до кипіння і зняти з вогню. Накрити кришкою і дати настоятися 15 хвилин.