Якщо борщ та бульйон набридли: такий сирний суп з фрикадельками неодмінно оцінять близькі (відео)

Для дітей та дорослих

Якщо борщ чи звичайний бульйон вже трохи набридли й хочеться чогось нового, але не надто складного — спробуйте приготувати сирний суп. Це ароматна, ніжна й напрочуд смачна страва, яка дарує відчуття затишку з першої ложки.

Сирний суп готується швидко, його можна адаптувати під свій смак — додати овочі, гриби, курку чи навіть бекон. Ідеальний варіант для обіду чи легкої вечері, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_vorotniuk".

Як приготувати сирний суп з фрикадельками

Інгредієнти:

фарш (свинина, яловичина або курятина) – 400-500 г​;

плавлений сирок – 2-3 шт.;

макарони (дрібні) – жменя​;

картопля – 3–4 шт.​;

цибуля – 1 шт.​;

морква – 1 шт.​;

часник – 4 зубчики​;

кріп – пучок​;

хмелі-сунелі — до смаку;

лавровий лист — 1–2 шт.;

духмяний перець;

сіль, чорний мелений перець – до смаку;

олія для смаження​;

Спосіб приготування:

1. Картоплю очистити та нарізати кубиками.

2. Моркву натерти на великій тертці або порізати дрібним кубиком.

3. У сковороді розігріти олію.

4. Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити до м’якості.​

5. У каструлю налити 3 літри води, довести до кипіння.

6. Додати картоплю і варити 10 хвилин.​

7. До картоплі додати лавровий лист, духмяний перець, хмелі-сунелі та засмажку. Варити ще 5 хвилин.​

8. Для фрикадельок у фарш додати сіль, чорний мелений перець, 3 подрібнені зубчики часнику та хмелі-сунелі до смаку.

9. Добре перемішати та сформувати невеликі кульки.​

10. Обережно опустити фрикадельки в суп. Варити 5 хвилин, поки вони не спливуть на поверхню.​

11. Додати натертий на тертці або нарізаний кубиками плавлений сирок. Помішувати, поки сир повністю не розчиниться.

12. Додати макарони, подрібнений зубчик часнику та нарізаний кріп. Довести до кипіння і зняти з вогню. Накрити кришкою і дати настоятися 15 хвилин.