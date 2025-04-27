Если борщ и бульон надоели: такой сырный суп с фрикадельками непременно оценят близкие (видео)
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Для детей и взрослых
Если борщ или обычный бульон уже немного надоели и хочется чего-нибудь нового, но не слишком сложного – попробуйте приготовить сырный суп. Это ароматное, нежное и удивительно вкусное блюдо, которое дарит ощущение уюта из первой ложки.
Сырный суп готовится быстро, его можно адаптировать под свой вкус – добавить овощи, грибы, курицу или даже бекон. Идеальный вариант для обеда или легкого ужина, который понравится и взрослым и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".
Как приготовить сырный суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- фарш (свинина, говядина или курятина) – 400-500 г;
- плавленый сырок – 2-3 шт.;
- макароны (мелкие) – горсть;
- картофель – 3–4 шт.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 4 зубчика;
- укроп – пучок;
- хмели-сунели — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- душистый перец;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1. Картофель очистить и нарезать кубиками.
2. Морковь натереть на крупной терке или нарезать мелким кубиком.
3. В сковороде разогреть растительное масло.
4. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить до мягкости.
5. В кастрюлю налить 3 литра воды, довести до кипения.
6. Добавить картофель и варить 10 минут.
7. К картофелю добавить лавровый лист, душистый перец, хмели-сунели и зажарку. Варить еще 5 минут.
8. Для фрикаделек в фарш добавить соль, черный молотый перец, 3 измельченных зубчика чеснока и хмели-сунели по вкусу.
9. Хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики.
10. Осторожно опустить фрикадельки в суп. Варить 5 минут, пока они не всплывут на поверхность.
11. Добавить натертый на терке или нарезанный кубиками плавленый сырок. Помешивать, пока сыр полностью не растворится.
12. Добавить макароны, измельченный зубчик чеснока и нарезанный укроп. Довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и дать настояться 15 минут.