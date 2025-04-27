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Если борщ и бульон надоели: такой сырный суп с фрикадельками непременно оценят близкие (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный и сытный, на курином бульоне
Нежный и сытный, на курином бульоне. Фото 1000.menu

Для детей и взрослых

Если борщ или обычный бульон уже немного надоели и хочется чего-нибудь нового, но не слишком сложного – попробуйте приготовить сырный суп. Это ароматное, нежное и удивительно вкусное блюдо, которое дарит ощущение уюта из первой ложки.

Сырный суп готовится быстро, его можно адаптировать под свой вкус – добавить овощи, грибы, курицу или даже бекон. Идеальный вариант для обеда или легкого ужина, который понравится и взрослым и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить сырный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • фарш (свинина, говядина или курятина) – 400-500 г;
  • плавленый сырок – 2-3 шт.;
  • макароны (мелкие) – горсть;
  • картофель – 3–4 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • укроп – пучок;
  • хмели-сунели — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • душистый перец;
  • соль, черный молотый перец – по вкусу;
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать кубиками.

2. Морковь натереть на крупной терке или нарезать мелким кубиком.

3. В сковороде разогреть растительное масло.

4. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить до мягкости.

5. В кастрюлю налить 3 литра воды, довести до кипения.

6. Добавить картофель и варить 10 минут.

7. К картофелю добавить лавровый лист, душистый перец, хмели-сунели и зажарку. Варить еще 5 минут.

8. Для фрикаделек в фарш добавить соль, черный молотый перец, 3 измельченных зубчика чеснока и хмели-сунели по вкусу.

9. Хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики.

10. Осторожно опустить фрикадельки в суп. Варить 5 минут, пока они не всплывут на поверхность.

11. Добавить натертый на терке или нарезанный кубиками плавленый сырок. Помешивать, пока сыр полностью не растворится.

12. Добавить макароны, измельченный зубчик чеснока и нарезанный укроп. Довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и дать настояться 15 минут.

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#Суп #Фрикаделька #Готовим дома