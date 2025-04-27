Если борщ и бульон надоели: такой сырный суп с фрикадельками непременно оценят близкие (видео)

Для детей и взрослых

Если борщ или обычный бульон уже немного надоели и хочется чего-нибудь нового, но не слишком сложного – попробуйте приготовить сырный суп. Это ароматное, нежное и удивительно вкусное блюдо, которое дарит ощущение уюта из первой ложки.

Сырный суп готовится быстро, его можно адаптировать под свой вкус – добавить овощи, грибы, курицу или даже бекон. Идеальный вариант для обеда или легкого ужина, который понравится и взрослым и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_vorotniuk".

Как приготовить сырный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

фарш (свинина, говядина или курятина) – 400-500 г;

плавленый сырок – 2-3 шт.;

макароны (мелкие) – горсть;

картофель – 3–4 шт.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

укроп – пучок;

хмели-сунели — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

душистый перец;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать кубиками.

2. Морковь натереть на крупной терке или нарезать мелким кубиком.

3. В сковороде разогреть растительное масло.

4. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить до мягкости.

5. В кастрюлю налить 3 литра воды, довести до кипения.

6. Добавить картофель и варить 10 минут.

7. К картофелю добавить лавровый лист, душистый перец, хмели-сунели и зажарку. Варить еще 5 минут.

8. Для фрикаделек в фарш добавить соль, черный молотый перец, 3 измельченных зубчика чеснока и хмели-сунели по вкусу.

9. Хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики.

10. Осторожно опустить фрикадельки в суп. Варить 5 минут, пока они не всплывут на поверхность.

11. Добавить натертый на терке или нарезанный кубиками плавленый сырок. Помешивать, пока сыр полностью не растворится.

12. Добавить макароны, измельченный зубчик чеснока и нарезанный укроп. Довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и дать настояться 15 минут.