Таке філе не буде сухим: цю курочку в апельсиново-медовому соусі з'їдять до останнього шматочка (відео)

Сподобаються усім з першого шматочка

Куряче м’ясо ніжне, соковите та універсальне, тому воно заслужено посідає одне з перших місць у повсякденному та святковому меню. Його смажать, тушкують, варять, запікають під ароматною сирною подушкою або готують у клярі.

Але сьогодні пропонуємо спробувати більш незвичний варіант — куряче філе в апельсиново-медовому соусі. Солодка нотка меду й легка цитрусова кислинка надають страві вишуканого смаку та створюють справжню гастрономічну насолоду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати куряче філе в апельсиново-медовому соусі

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.;

апельсин — 4 часточки (для дна форми) + сік половини апельсина;

мед — 1 ст. л.;

сіль — до смаку;

чилі — 1/4 ч. л. (за бажанням);

солодка паприка — до смаку;

вишні (в'ялені або свіжі) — 50 г, подрібнити;

фісташки (або будь-які інші горіхи) — 50 г, подрібнити.

Спосіб приготування:

1.З пергаменту зробити форми для запікання. На дно покласти по 2 часточки апельсина.

2.Куряче філе промити, висушити, зробити надрізи. Посолити, поперчити, за бажання додати чилі. Викласти філе на апельсинові часточки в формах.

3.Філе посипати солодкою паприкою та іншими спеціями. У мисці змішати розтоплений мед з апельсиновим соком і полити цим соусом куряче м'ясо.

4.Накрити форми фольгою і запікати в розігрітій до 200°C духовці 20-25 хвилин. Потім зняти фольгу і запікати ще 10-15 хвилин до золотистої скоринки.

5.Вийняти страву з духовки, посипати подрібненими вишнями та горіхами.

6.Подавати філе гарячим, прикрасивши залишками апельсинових часточок.