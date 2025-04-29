Таке філе не буде сухим: цю курочку в апельсиново-медовому соусі з'їдять до останнього шматочка (відео)
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Куряче м’ясо ніжне, соковите та універсальне, тому воно заслужено посідає одне з перших місць у повсякденному та святковому меню. Його смажать, тушкують, варять, запікають під ароматною сирною подушкою або готують у клярі.
Але сьогодні пропонуємо спробувати більш незвичний варіант — куряче філе в апельсиново-медовому соусі. Солодка нотка меду й легка цитрусова кислинка надають страві вишуканого смаку та створюють справжню гастрономічну насолоду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати куряче філе в апельсиново-медовому соусі
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.;
- апельсин — 4 часточки (для дна форми) + сік половини апельсина;
- мед — 1 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чилі — 1/4 ч. л. (за бажанням);
- солодка паприка — до смаку;
- вишні (в'ялені або свіжі) — 50 г, подрібнити;
- фісташки (або будь-які інші горіхи) — 50 г, подрібнити.
Спосіб приготування:
1.З пергаменту зробити форми для запікання. На дно покласти по 2 часточки апельсина.
2.Куряче філе промити, висушити, зробити надрізи. Посолити, поперчити, за бажання додати чилі. Викласти філе на апельсинові часточки в формах.
3.Філе посипати солодкою паприкою та іншими спеціями. У мисці змішати розтоплений мед з апельсиновим соком і полити цим соусом куряче м'ясо.
4.Накрити форми фольгою і запікати в розігрітій до 200°C духовці 20-25 хвилин. Потім зняти фольгу і запікати ще 10-15 хвилин до золотистої скоринки.
5.Вийняти страву з духовки, посипати подрібненими вишнями та горіхами.
6.Подавати філе гарячим, прикрасивши залишками апельсинових часточок.