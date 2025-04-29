Такое филе не будет сухим: эту курочку в апельсиново-медовом соусе съедят до последнего кусочка (видео)

Понравятся всем из первого кусочка

Куриное мясо нежное, сочное и универсальное, поэтому оно заслуженно занимает одно из первых мест в повседневном и праздничном меню. Его жарят, тушат, варят, запекают под ароматной сырной подушкой или готовят в кляре.

Но сегодня предлагаем попробовать более необычный вариант – куриное филе в апельсиново-медовом соусе. Сладкая нотка меда и легкая цитрусовая кислинка придают блюду изысканный вкус и создают настоящее гастрономическое наслаждение. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить куриное филе в апельсиново-медовом соусе

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт.;

апельсин – 4 дольки (для дна формы) + сок половины апельсина;

мед – 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чили – 1/4 ч. л. (по желанию);

сладкая паприка — по вкусу;

вишни (вяленые или свежие) — 50 г, измельчить;

фисташки (или любые другие орехи) – 50 г, измельчить.

Способ приготовления:

1.Из пергамента сделать формы для запекания. На дно положить по 2 дольки апельсина.

2.Куриное филе промыть, высушить, сделать надрезы. Посолить, поперчить, при желании добавить чили. Выложить филе на апельсиновые дольки в формах.

3.Филе посыпать сладкой паприкой и другими специями. В миске смешать растопленный мед с апельсиновым соком и полить этим соусом куриное мясо.

4.Накрыть формы фольгой и запекать в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут. Затем снять фольгу и запекать еще 10-15 минут до золотистой корочки.

5.Вынуть блюдо из духовки, посыпать измельченными вишнями и орехами.

6.Подавать филе горячим, украсив остатками апельсиновых долек.